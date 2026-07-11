در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
مازوتسوزی و ریزگردها اصلیترین و مهمترین عوامل و منابع آلایندگی هوا / نفسها به شماره افتاده است
تنها ۳۰ درصد از قانون هوای پاک اجرایی شده است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، گفت: عدم یکپارچگی دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک سلامت شهروندان را تهدید میکند، چرا که اجرای این قانون روند بسیار کندی را در پیش گرفته است. اگر چه قانون هوای پاک سالها است به تصویب رسیده، اما متأسفانه تنها 30 تا 35 درصد آن اجرایی شده و در نتیجه اثرگذاری قابل توجهی نداشته است.
سید محمد جمالیان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: نبود هماهنگی و همکاری جدی میان وزارتخانههای نفت، صمت، نیرو و جهاد کشاورزی و همچنین سازمان حفاظت محیطزیست، چالش اصلی عدم اجرای قانون هوای پاک است. هر کدام از این نهادها بخشی از مسئولیت را به دوش میکشند، اما در عمل اقدام یکپارچهای برای مقابله با آلودگی هوا دیده نمیشود. در این راستا بسیار ضروری است برای تأمین سلامت شهروندان، دستگاههای اجرایی ذیربط به صورت جدی در مسیر اجرای این قانون گام بردارند.
وی ادامه داد: مازوتسوزی و ریزگردها نفس شهروندان را به شماره انداختند و سلامت آنها را تهدید میکنند. مازوتسوزی در پاییز و زمستان و ریزگردها در بهار و تابستان مهمان ناخوانده و همیشگی اغلب شهرها به خصوص شهرهای اراک و شازند است. متأسفانه ناترازی انرژی در تشدید آلودگی هوا بسیار تأثیرگذار است. به دلیل ناترازی در انرژی نیروگاهها به خصوص نیروگاه حرارتی شازند به سمت استفاده از سوخت مازوت گام برداشتهاند. موضوعی که به شدت با سلامت شهروندان دست به گریبان شده است.
مازوتسوزی نیروگاهها یکی از عوامل اصلی آلایندگی هوا است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به موضوع مازوتسوزی اشاره کرده و اظهار داشت: مازوتسوزی نیروگاهها یکی از عوامل اصلی آلایندگی هوا است. به ویژه در نیروگاههایی مانند نیروگاه حرارتی شازند، استفاده از سوخت مازوت در کنار خشکی خاک و نبود پوشش گیاهی متناسب، شرایط را به سمت وضعیت اضطرار آلودگی هوا در شهرستانهایی مانند اراک و شازند سوق داده و گلایه شهروندان را در پی داشته است.
جمالیان به خطرات ناشی از مازوتسوزی در نیروگاه حرارتی شازند و تأثیرات آن بر مناطقی مانند شهرستان اراک تأکید داشته و تصریح کرد: اراک به دلیل نزدیکی جغرافیایی به نیروگاه شازند، شرایط توپوگرافی خاص و جهت باد غالب، بیشترین تأثیر را از آلودگیهای ناشی از مازوتسوزی دارد. سلامت مردم اراک قربانی سوءمدیریت در تأمین سوخت و فدای تولید برق شده است. در کشوری که یکی از بزرگترین ذخایر گاز دنیا را دارد، پذیرفتنی نیست که به دلیل ناترازی گاز، مردم اراک با جان و سلامت خود تاوان بدهند.
وی بیان داشت: سال گذشته با پیگیریهای انجام شده، رئیسجمهور دستور توقف مازوتسوزی در نیروگاه حرارتی شازند را صادر کردند و قرار بود این فرایند متوقف شود. اما متأسفانه به دلیل ناترازی انرژی این اتفاق رخ نداد. در سال جاری نیز با وجود قول وزیر نیرو مبنی بر عدم مازوتسوزی در زمستان، شاهد تداوم آن حتی در تابستان هستیم. موضوع توقف مازوتسوزی در نیروگاه شازند را پیگیری خواهیم کرد. امیدواریم در سال جاری وعدهها محقق شود، نه اینکه مانند سال گذشته فقط در حد مصوبه باقی بماند.
مازوتسوزی نیروگاه حرارتی شازند در فصول گرم سال
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: متأسفانه به دلیل موضوع ناترازی گاز، در فصول گرم سال جاری شاهد استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی شازند بودهایم. به دلیل جنگهای تحمیلی اخیر و مشکلاتی که در حوزه انرژی اتفاق افتاد، متأسفانه وضعیت ساکنان شهرستان اراک و شهرستانهای پیرامونی بدتر از گذشته شده است. سال 1404 نیز در نیروگاه حرارتی شازند از سوخت مازوت کمسولفور استفاده شده است.
جمالیان ابراز داشت: بحث ناترازی انرژیهای متعدد گاز و برق را میپذیریم، اما در مقابل این توقع وجود دارد که دولت نیز شرایط آلودگی هوای شهرستان اراک را بپذیرد. باید در نظر داشت که سوزاندن مازوت در نیروگاه حرارتی شازند تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان به شمار میرود. این عوامل باید باعث شود تا دولت نسخه دیگری به غیر از نسخهای که برای تمامی کشور میپیچد، نسبت به نیروگاه شازند ارائه دهد. این موضوع اصلاً پوشیده نیست که مازوتسوزی سلامت شهروندان را به شدت تهدید میکند.
وی بر ضرورت رسیدگی به موضوع مازوتسوزی تأکید داشته و اضافه کرد: این موضوع از یک سو پیگیری نمایندگان مجلس را مطالبه میکند و از سوی دیگر دولت باید نگاه ویژهتری به کلانشهر اراک و سایر کلانشهرهایی که درگیر آلودگی هوا هستند، داشته باشد. موارد فوق هم از سوی نمایندگان مجلس و هم از سوی استانداری در دست پیگری است تا بتوان از سوخت جایگزین استفاده کرد. با توجه به وعدهای که به شهروندان دادهایم و مطالباتی که در این حوزه دارند، تمامی تلاشهای خود را بکار خواهیم گرفت.
ریزگردها از مهمترین منابع آلایندگی هوا در کشور هستند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، با ابراز ناخرسندی از وضعیت آلودگی هوا به موضوع ریزگردها و تأثیرات آنها بر تشدید آلودگی هوا اشاره کرده و در این خصوص گفت: ریزگردها یکی دیگر از مهمترین و اصلیترین منابع آلایندگی هوا در کشور هستند. ریزگردهای اطراف استان قم و کویر میقان اراک در استان مرکزی و همچنین سایر مناطق نه تنها استانهای خود را درگیر کردهاند، بلکه استانهای دیگر را نیز تحث تأثیر قرار دادهاند.
جمالیان افزود: کاهش بارندگیها از یک سو و تشدید خشکسالیها از سوی دیگر به معضل ریزگردها و در نیتجه آلودگی هوا دامن میزند. کمبود بارشها افزایش سرعت بیابانزایی را در پی داشته است. متأسفانه همین روند سبب شده است تا سرعت بیابانزایی از بیابانزدایی پیشی بگیرد. این شرایط از یک سو باعث بحرانیتر شدن وضعیت آلودگی هوا شده و از سوی دیگر سبب شده است تا وضعیت هوا در برخی کلانشهرها به مرحله اضطرار برسد. در این راستا راهی به جز اجرای فرایندهای بیابانزدایی نداریم.
وی ادامه داد: باید روند بیابانزدایی با شدت و سرعت بیشتری انجام شود. هر چند بودجه و اعتبارات مالی کافی باید در زمان مناسب تأمین و تخصیص یابد، اما متأسفانه به این موضوع توجه لازم نشده است. پوشش گیاهی باید متناسب با نوع خاک و اقلیم خاص مناطق خشک و بیابانی توسعه یابد. نمیتوان هر نوع درختی یا گیاهی را در هر منطقهای کاشت. در عین حال به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات مالی مناسب، بسیاری از پروژههای پوششهای گیاهی و بیابانزدایی یا اجرایی نشدهاند و یا به صورت نیمهکاره ماندهاند.
ضرورت در اولویت قرار دادن پروژههای پوشش گیاهی و بیابانزدایی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: دولت و دستگاههای اجرایی ذیربط باید به صورت فراوزارتخانهای و فرادستگاهی عمل کرده و پروژههای پوشش گیاهی و بیابانزدایی را در اولویت اقدامات خود قرار دهند. ارتقاء کیفیت خودروها، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، اصلاح الگوی سوخت نیروگاهها، گسترش ناوگان حملونقل پاک و نیز نصب فیلتر در صنایع آلاینده، از دیگر اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
جمالیان به گزارشهای دریافتی از مراکز بهداشتی و درمانی در خصوص افزایش بیماران بر اثر آلودگی هوا اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: اغلب ریزگردها قطر کمتر از 10 میکرون دارند و سبب بیماریهای تنفسی برای مردم و شهروندان شدهاند. همچنین بیماران قلبی و ریوی نیز متأثر از این موضوع هستند. بنابراین میزان مراجعات مردم به مراکز بهداشتی و درمانی به دلیل علائم تنفسی مانند خشکی گلو، گلودرد، تنگی نفس، سوزش چشم و تشدید بیماریهای قلبی و ریوی افزایش چشمگیری یافته است.
وی به موضوع تعطیلیهای پی در پی ادارات و دستگاههای اجرایی به دلیل آلودگی هوا اشاره کرده و بیان داشت: کارگروههای اضطرار آلودگی هوا تنها نسخه شفابخش را در تعطیلی مدارس، دانشگاهها ادارات و دستگاههای اجرایی و همچنین محدودیت حضور دانشآموزان، دانشجویان و کارمندان میدانند، اما این اقدام تاکنون هیچگونه اثرات مفیدی نداشته است. بسیاری از استانهای کشور حتی دیگر تعطیلی را نیز مدنظر قرار نمیدهند. در واقع چنین معضلاتی برای دولتمردان به یک موضوع عادی تبدیل شده است.
بررسی مجدد آلودگی هوای اراک اتلاف وقت است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، در بخش دیگری از صحبتهای خود به اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیطزیست درباره ضرورت بررسی مجدد آلودگی هوای اراک اشاره داشته و در واکنش به این اظهارات تأکید کرد: اینکه رئیس سازمان حفاظت محیطزیست اعلام میکند وضعیت آلودگی هوای اراک هنوز نیاز به بررسی و مطالعه است، پذیرفتنی نیست. این اظهارنظرها فقط خریدن زمان است و باید با شهروندان اراک صادق باشیم.
جمالیان ابراز داشت: مطالعات جامع در خصوص آلودگی هوای اراک پیشتر انجام شده است و از جنبههای زیستمحیطی و پزشکی، مستندات کافی در این خصوص وجود دارد. وزارت بهداشت خسارات جانی و میزان مرگومیر ناشی از آلودگی هوا را مشخص کرده و حتی سازمان حفاظت محیطزیست نیز به نتایج مشابهی رسیده است. مستندات معتبری درباره آثار مخرب آلودگیها در هوای شهر اراک موجود است. هر گونه بررسی مجدد و یا مطالعات دوباره، تنها اتلاف وقت است و بیصداقتی با مردم محسوب میشود.