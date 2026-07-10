آغاز پروازهای مشهد مقدس از فرودگاه شهدای اراک

به گزارش ایلنا، علی محمدطاهری به روزهایی که پروازهای مسیر مشهد - اراک - مشهد انجام خواهد شد اشاره داشته و در این رابطه افزود: بر اساس برنامه اعلام شده، این پروازها به صورت هفتگی در روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: این مسیر پروازی با هدف افزایش دسترسی شهروندان استان مرکزی به مشهد مقدس و همچنین توسعه خدمات حمل‌ونقل هوایی این استان راه‌اندازی شده است و گامی مؤثر در ارتقای خدمات فرودگاه شهدای اراک به شمار می‌رود.

مدیر فرودگاه شهدای اراک به شرکت پشتیبانی کننده پروازها اشاره کرده و اظهار داشت: مسافران می‌توانند با بهره‌مندی از خدمات هواپیمایی ایران‌ایر، سفری ایمن، آرام و با کیفیت را تجربه کرده و برای زیارت حرم امام رضا، راهی مشهد مقدس شوند.

محمدطاهری تصریح کرد: اطلاعات مربوط به ساعت پرواز، نحوه تهیه بلیت و سایر جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد. شهروندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پروازها می‌توانند با شماره 199 اطلاعات پرواز فرودگاه شهدای اراک تماس بگیرند.

وی به ظرفیت‌های فرودگاه شهدای اراک اشاره کرده و بیان داشت: فرودگاه اراک با داشتن 3700 متر طول باند و ترمینال 2 منظوره قابلیت انجام پروازهای داخلی و خارجی با هواپیماهای ایرباس 600-300 را در تمامی بازه زمانی شبانه‌روز دارد.

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