به گزارش ایلنا، اسکندر پاسالار به حملات روز جاری دشمن آمریکایی در شهرستان عسلویه اشاره داشته و افزود: 2 پرتابه به اسکله صیادی روستای بنود در شهرستان عسلویه برخورد کرد که بر اثر آن 10 فروند قایق صیادی مردمی دچار آتش‌سوزی شدند.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله پس از وقوع حادثه فوق، نیروهای آتش‌نشانی شهرداری چاه‌مبارک در محل حاضر شدند و با اجرای عملیات اطفای حریق، آتش را مهار کرده و از سرایت آتش به سایر شناورها و تأسیسات اسکله مذکور جلوگیری کردند.

فرماندار شهرستان عسلویه به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی منطقه اشاره کرده و اظهار داشت: تیم‌های مدیریت بحران شهرستان در آماده‌باش هستند و روند بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی میزان خسارت‌ها با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است.

پاسالار بر ضرورت پیگیری اخبار از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر تأکید داشته و تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی درباره علت حادثه، میزان خسارت و سایر جزئیات پس از پایان بررسی‌های کارشناسی از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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