سوختن 10 قایق صیادان شهرستان عسلویه در آتش بر اثر پرتابههای دشمن
فرماندار شهرستان عسلویه گفت: در پی برخورد 2 پرتابه دشمن آمریکایی به اسکله صیادی روستای بنود از توابع این شهرستان، 10 فروند قایق صیادی دچار آتشسوزی شد که با حضور به موقع نیروهای آتشنشانی، حریق مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.
به گزارش ایلنا، اسکندر پاسالار به حملات روز جاری دشمن آمریکایی در شهرستان عسلویه اشاره داشته و افزود: 2 پرتابه به اسکله صیادی روستای بنود در شهرستان عسلویه برخورد کرد که بر اثر آن 10 فروند قایق صیادی مردمی دچار آتشسوزی شدند.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله پس از وقوع حادثه فوق، نیروهای آتشنشانی شهرداری چاهمبارک در محل حاضر شدند و با اجرای عملیات اطفای حریق، آتش را مهار کرده و از سرایت آتش به سایر شناورها و تأسیسات اسکله مذکور جلوگیری کردند.
فرماندار شهرستان عسلویه به آمادگی کامل دستگاههای اجرایی منطقه اشاره کرده و اظهار داشت: تیمهای مدیریت بحران شهرستان در آمادهباش هستند و روند بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی میزان خسارتها با هماهنگی دستگاههای اجرایی در حال انجام است.
پاسالار بر ضرورت پیگیری اخبار از منابع رسمی و رسانههای معتبر تأکید داشته و تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی درباره علت حادثه، میزان خسارت و سایر جزئیات پس از پایان بررسیهای کارشناسی از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط اطلاعرسانی خواهد شد.