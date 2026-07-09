اختلاف در فضای مجازی، عامل قتل نوجوان ۱۴ ساله در تبریز شد

به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس سرهنگ نعمتی با اعلام این خبر افزود: ماموران پس از حضور در محل مشاهده می‌کنند که یک نوجوان ۱۴ ساله بر اثر اصابت جسم برنده مجروح شده و سپس جان خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: ماموران بلافاصله متوفی را با کمک عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار می‌دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز خاطرنشان کرد: ماموران پس از بررسی موضوع و با اشراف اطلاعاتی متوجه می‌شوند متوفی با عامل قتل که یک نوجوان بوده در فضای مجازی باهم رقابت و بازی می‌کردند که در ادامه در فضای حقیقی با همدیگر درگیر شده و یکی از آنها با چاقو به نوجوان دیگر حمله‌ور و وی را از پای در می‌آورد.

وی با بیان اینکه قاتل بلافاصله در کمتر از چند ساعت دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد، از شهروندان خواست که فرزندان خود را در خانه و مدرسه و همچنین استفاده صحیح از فضای مجازی را مدیریت کرده تا دچار چنین حوادث پشیمان کننده‌ای نشوند.

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