اختلاف در فضای مجازی، عامل قتل نوجوان ۱۴ ساله در تبریز شد
فرمانده انتظامی شهرستان تبریز اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از محلات تبریز، ماموران کلانتری ۲۸ قراملک فورا به محل اعزام شدند.
به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس سرهنگ نعمتی با اعلام این خبر افزود: ماموران پس از حضور در محل مشاهده میکنند که یک نوجوان ۱۴ ساله بر اثر اصابت جسم برنده مجروح شده و سپس جان خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: ماموران بلافاصله متوفی را با کمک عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار میدهند.
فرمانده انتظامی شهرستان تبریز خاطرنشان کرد: ماموران پس از بررسی موضوع و با اشراف اطلاعاتی متوجه میشوند متوفی با عامل قتل که یک نوجوان بوده در فضای مجازی باهم رقابت و بازی میکردند که در ادامه در فضای حقیقی با همدیگر درگیر شده و یکی از آنها با چاقو به نوجوان دیگر حملهور و وی را از پای در میآورد.
وی با بیان اینکه قاتل بلافاصله در کمتر از چند ساعت دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد، از شهروندان خواست که فرزندان خود را در خانه و مدرسه و همچنین استفاده صحیح از فضای مجازی را مدیریت کرده تا دچار چنین حوادث پشیمان کنندهای نشوند.