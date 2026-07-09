اختلافات خانوادگی موجب قتل همسر در مرند شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ «علی اسدیان» امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام وقوع یک فقره درگیری خانوادگی منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان مرند، رسیدگی سریع به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه و بررسی‌های تخصصی مشخص شد که مقتول، زنی ۲۸ ساله است که توسط همسرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته و بر اثر خفگی جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به سرعت عمل پلیس در این پرونده، خاطرنشان کرد: قاتل بلافاصله پس از ارتکاب جرم و در کمترین زمان ممکن توسط ماموران انتظامی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.

سرهنگ اسدیان تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های انجام شده به صراحت به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را اختلافات شدید خانوادگی عنوان کرد.

وی یادآور شد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و متهم برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به جرم، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قضایی قرار گرفته است.

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