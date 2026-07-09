مدیرکل غله استان خبر داد:
خریداری 45 هزار تن گندم از کشاورزان استان مرکزی
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: 24 سیلو و سوله به عنوان مراکز خرید گندم در نقاط مختلف این استان فعال است و عملیات خرید گندم نیز با جدیت در حال پیگیری است. تاکنون 45 هزار تن گندم در قالب حدود 6200 محموله از بیش از 1000 کشاورز استان خریداری و تحویل مراکز شده است.
به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی افزود: اگرچه خرید تضمینی گندم در استان مرکزی از مدتی پیش آغاز شده، اما پرداخت مطالبات کشاورزان به دلیل لزوم تخصیص اعتبار، هنوز به طور کامل انجام نشده است. با این حال، این موضوع در اولویت قرار دارد و به زودی عملیات پرداخت به کشاورزان و گندمکاران آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: امید است با همکاری مسئولان مربوطه، پرداخت مطالبات گندمکاران در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد تا کشاورزان استان در خصوص فروش محصول خود دغدغهای نداشته باشند. برداشت گندم در اکثر شهرستانهای استان آغاز شده است و پیشبینی میشود این روند در کل استان ادامه یابد.