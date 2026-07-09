خریداری 45 هزار تن گندم از کشاورزان استان مرکزی

به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی افزود: اگرچه خرید تضمینی گندم در استان مرکزی از مدتی پیش آغاز شده، اما پرداخت مطالبات کشاورزان به دلیل لزوم تخصیص اعتبار، هنوز به طور کامل انجام نشده است. با این حال، این موضوع در اولویت قرار دارد و به زودی عملیات پرداخت به کشاورزان و گندم‌کاران آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: امید است با همکاری مسئولان مربوطه، پرداخت مطالبات گندم‌کاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد تا کشاورزان استان در خصوص فروش محصول خود دغدغه‌ای نداشته باشند. برداشت گندم در اکثر شهرستان‌های استان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود این روند در کل استان ادامه یابد.

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