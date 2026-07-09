به گزارش ایلنا، احمد آقامحمدی در گردهمایی نمایندگان گروه‌های آموزشی هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش (فحک) و مدیران منتخب هنرستان‌های استان فارس در شیراز اظهار کرد: محیط هنرستان‌ها اغلب پویا و سرزنده است و اگر برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد، مشخص خواهد شد که بسیاری از هنرجویان از استعدادها و توانمندی‌های برجسته‌ای برخوردار هستند.

وی با تأکید بر اینکه آموزش هنرجویان برای ورود به بازار کار از مهم‌ترین رسالت‌های هنرستان‌ها است، افزود: اگر هنرجویان پس از پایان تحصیل موفق به اشتغال نشوند، این موضوع نشان‌دهنده آن است که برنامه‌ریزی‌ها متناسب با نیاز بازار کار نبوده است.

آقامحمدی کیفیت‌بخشی آموزشی با بهره‌گیری از روش‌های نوین تدریس را از اولویت‌های مهم هنرستان‌ها برشمرد و تصریح کرد: در راستای ارتقای کیفیت آموزش، نظارت مستمر بر عملکرد همکاران در کلاس‌های درس باید به صورت جدی دنبال شود.

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت نظام ارزشیابی در هنرستان‌ها خاطرنشان کرد: بازخورد نتایج ارزشیابی‌ها نقش مؤثری در برنامه‌ریزی‌های آموزشی دارد و شیوه‌های ارزشیابی نیز باید متناسب با روش‌های تدریس طراحی شود.

وی اضافه کرد: مدیران هنرستان‌ها باید هنرجویان را از نمایه عملکرد و وضعیت آموزشی خود آگاه کنند تا در ادامه مسیر تحصیلی با مشکل مواجه نشوند.

آقامحمدی همچنین با اشاره به برگزاری کلاس‌های جبرانی، گفت: با توجه به اهمیت آموزش‌های مهارتی، دروس کارگاهی باید در اولویت برگزاری کلاس‌های جبرانی قرار گیرند.

تصمیم‌گیری درباره هنرستان‌ها به صورت غیرمتمرکز انجام می‌شود

معاون دفتر فنی، حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش نیز در این گردهمایی اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره هنرستان‌ها به صورت غیرمتمرکز و در سطوح مختلف انجام می‌شود.

محسن بهرامی افزود: مدیران هنرستان‌ها باید پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را به صورت مستند و مستدل ارائه کنند تا قابلیت اجرایی و پیگیری داشته باشند.

وی با اشاره به راه‌اندازی رشته‌های جدید در هنرستان‌ها گفت: ارزشیابی رشته‌های جدیدالتأسیس نیازمند سازوکارهای متناسب است و باید برای این موضوع برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

بهرامی تأکید کرد: بسیاری از موانع و چالش‌های موجود در هنرستان‌ها توسط خود مدیران قابل حل و فصل است و مدیران در این زمینه اختیارات بیشتری نسبت به مسئولان ستادی دارند.

فارس در شاخص‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در جمع پنج استان برتر کشور

رئیس گروه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش نیز در این نشست گفت: استان فارس در شاخص‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد.

سید حسین بزرگپور گنجی افزود: گروه‌های آموزشی یکی از بازوهای اصلی وزارت آموزش و پرورش در ارزیابی و رصد فعالیت‌های حوزه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش محسوب می‌شوند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس نیز هدف از برگزاری این گردهمایی را بررسی مسائل مرتبط با نیروی انسانی، فضا و تجهیزات هنرستان‌ها عنوان کرد.

یزدان دشتیان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان فارس در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری اظهار کرد: با توجه به تنوع زیست‌محیطی استان، وجود دشت‌های حاصلخیز، صنایع متعدد و جاذبه‌های گردشگری، توسعه هنرستان‌ها در فارس ضرورتی انکارناپذیر است.

وی توسعه هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و افزایش رشته‌های ضمیمه در سطح استان را از برنامه‌های جدی آموزش و پرورش فارس عنوان کرد و گفت: پیگیری این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.

در پایان این گردهمایی نیز جمعی از مدیران هنرستان‌ها و سرگروه‌های آموزشی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش به طرح مسائل، چالش‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه فعالیت هنرستان‌ها پرداختند.

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