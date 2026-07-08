به گزارش ایلنا، وحید محمدی، مسئول منطقه حفاظت‌شده بیستون، با تشریح جزئیات این حادثه گفت: آتش‌سوزی در محدوده چروبر با سرعت زیادی در حال گسترش بود، اما حضور به‌موقع نیروهای محیط‌بان و تلاش بی‌وقفه آنان باعث شد شعله‌ها قبل از رسیدن به پوشش‌های جنگلی و نقاط حساس منطقه مهار شود.

وی با اشاره به شرایط توپوگرافی و پوشش گیاهی منطقه افزود: چروبر به دلیل قرارگیری در زون گردشگری و وجود مسیرهای پرتردد کوهنوردی، همواره در معرض خطر حریق‌های انسانی است. این منطقه پوشش‌های ارزشمند بلوط و گون دارد و کوچک‌ترین آتش‌سوزی می‌تواند خسارت‌های جدی به اکوسیستم وارد کند.

محمدی با بیان اینکه این منطقه طی سال‌های اخیر بارها شاهد وقوع حریق بوده است، اظهار کرد: آثار حریق‌های گذشته هنوز بر تنه درختان بلوط دیده می‌شود. تکرار این رخدادها نه‌تنها پوشش گیاهی را تهدید می‌کند، بلکه حیات‌وحش منطقه را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

وی در ادامه با تأکید بر نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در کاهش حوادث محیط‌زیستی گفت: افزایش آگاهی عمومی، آموزش‌های هدفمند برای گردشگران و طبیعت‌گردان، و همچنین تقویت محدودیت‌های بازدارنده، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش وقوع حریق در این منطقه است.

مسئول منطقه حفاظت‌شده بیستون همچنین از ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف سخن گفت و تأکید کرد: برای حفاظت از این میراث طبیعی، نیازمند همکاری جدی نهادهای مسئول، دهیاری‌ها، گروه‌های مردمی و انجمن‌های محیط‌زیستی هستیم. مدیریت حریق تنها با حضور محیط‌بانان ممکن نیست؛ پیشگیری باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، افزایش گشت‌های حفاظتی و ارتقای سطح مراقبت، در آینده نزدیک شاهد کاهش چشمگیر حوادث مشابه در این منطقه ارزشمند طبیعی باشیم.

انتهای پیام/