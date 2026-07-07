به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی به دلایل اتخاذ این تصمیمات اشاره داشته و افزود: این تصمیم با هدف تسهیل تردد زائران و همچنین در راستای فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه حضور گسترده شهروندان استان مازندران در آیین تشییع رهبر شهید در مشهد اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: واحدهای کشیک دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، نیروهای امنیتی و انتظامی و واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان از این تعطیلی مستثنی هستند و طبق روال معمول به فعالیت‌های کاری خود در روز چهارشنبه 17 تیر ماه ادامه می‌دهند.

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