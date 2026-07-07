استاندار خبر داد:
تعطیلی دستگاههای اجرایی استان مازندران در روز چهارشنبه 17 تیر ماه
استاندار مازندران گفت: با توجه به حضور گسترده شهروندان این استان در آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید و به منظور تسهیل اعزام زائران به مشهد مقدس، فعالیت کاری تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات و مؤسسات عمومی استان روز چهارشنبه 17 تیر تعطیل اعلام میشود.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی به دلایل اتخاذ این تصمیمات اشاره داشته و افزود: این تصمیم با هدف تسهیل تردد زائران و همچنین در راستای فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه حضور گسترده شهروندان استان مازندران در آیین تشییع رهبر شهید در مشهد اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: واحدهای کشیک دستگاههای اجرایی، بانکها، مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، آتشنشانی، نیروهای امنیتی و انتظامی و واحدهای عملیاتی خدماترسان از این تعطیلی مستثنی هستند و طبق روال معمول به فعالیتهای کاری خود در روز چهارشنبه 17 تیر ماه ادامه میدهند.