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استاندار خبر داد:

تعطیلی دستگاه‌های اجرایی استان مازندران در روز چهارشنبه 17 تیر ماه

تعطیلی دستگاه‌های اجرایی استان مازندران در روز چهارشنبه 17 تیر ماه
کد خبر : 1810141
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استاندار مازندران گفت: با توجه به حضور گسترده شهروندان این استان در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید و به منظور تسهیل اعزام زائران به مشهد مقدس، فعالیت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات و مؤسسات عمومی استان روز چهارشنبه 17 تیر تعطیل اعلام می‌شود.

به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی به دلایل اتخاذ این تصمیمات اشاره داشته و افزود: این تصمیم با هدف تسهیل تردد زائران و همچنین در راستای فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه حضور گسترده شهروندان استان مازندران در آیین تشییع رهبر شهید در مشهد اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: واحدهای کشیک دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، نیروهای امنیتی و انتظامی و واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان از این تعطیلی مستثنی هستند و طبق روال معمول به فعالیت‌های کاری خود در روز چهارشنبه 17 تیر ماه ادامه می‌دهند.

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