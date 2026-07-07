فرماندار شیراز تأکید کرد؛
حفاظت از جنگل های کوهمره سرخی بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست
فرماندار شیراز با تأکید بر اینکه جنگلهای کوهمره سرخی از ارزشمندترین سرمایههای طبیعی استان فارس و شناسنامه زیستمحیطی این شهرستان به شمار میروند، گفت: حفاظت از این میراث ارزشمند بدون مشارکت آگاهانه مردم، همراهی دستگاههای اجرایی و تقویت فرهنگ عمومی امکانپذیر نیست.
به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی در جریان بازدید از جنگلهای کوهمره سرخی و سرو کهنسال ۱۲۰۰ ساله ثبت ملی، با اشاره به جایگاه ویژه منابع طبیعی در حفظ هویت زیستمحیطی و فرهنگی منطقه، اظهار کرد: این عرصههای طبیعی بخشی از سرمایههای ماندگار شهرستان شیراز هستند و صیانت از آنها وظیفهای است که باید برای حفظ آنها برای نسلهای آینده برنامهریزی شود.
وی با بیان اینکه تخریب منابع طبیعی خسارتی جبرانناپذیر برای کشور به همراه دارد، افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بیتوجهی، غفلت و رفتارهای غیرمسئولانه میتواند آسیبهای جدی به جنگلها و مراتع وارد کند؛ ازاینرو حفاظت از این منابع ارزشمند نیازمند نگاه مسئولانه و آیندهنگر همه مردم و مسئولان است.
فرماندار شیراز با قدردانی از حضور نیروهای مردمی، فعالان محیطزیست، گروههای داوطلب و دستگاههای امدادی در مهار آتشسوزیهای اخیر جنگلهای کوهمره سرخی، گفت: حضور مسئولانه مردم در کنار نیروهای امدادی و اجرایی، جلوهای ارزشمند از مشارکت اجتماعی و علاقهمندی مردم به حفظ سرمایههای طبیعی کشور بود و این ظرفیت اجتماعی باید بیش از پیش تقویت شود.
کراماتی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر طبیعی شهرستان شیراز، خاطرنشان کرد: جنگلهای کوهمره سرخی و سرو کهنسال ۱۲۰۰ ساله، تنها یک جاذبه طبیعی نیستند، بلکه بخشی از هویت تاریخی و زیستمحیطی شیراز محسوب میشوند که قابلیت معرفی در سطح ملی و حتی بینالمللی را دارند.
وی ادامه داد: بهرهگیری از این ظرفیت ارزشمند در حوزه گردشگری طبیعی، نیازمند توجه همزمان به حفاظت، معرفی و توسعه پایدار است؛ چراکه توسعه گردشگری بدون صیانت از منابع طبیعی، پایداری لازم را نخواهد داشت.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان شیراز با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در کاهش آسیبهای زیستمحیطی، تصریح کرد: حفاظت از طبیعت تنها با تجهیزات و امکانات محقق نمیشود، بلکه آموزش، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت فعال مردم، مهمترین عوامل پیشگیری از خسارتهای احتمالی است.
وی همچنین از آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران شهرستان شیراز برای مقابله با حوادث احتمالی خبر داد و گفت: هماهنگی میان دستگاههای مسئول، نیروهای امدادی و ظرفیتهای موجود شهرستان برای مقابله با آتشسوزیها و سایر مخاطرات طبیعی در دستور کار قرار دارد.
کراماتی در پایان با تأکید بر اینکه آینده جنگلهای کوهمره سرخی به میزان مسئولیتپذیری امروز جامعه وابسته است، اظهار کرد: صیانت از این میراث ارزشمند تنها وظیفه یک دستگاه یا نهاد خاص نیست، بلکه مسئولیتی ملی و همگانی است و با همراهی مردم و مسئولان میتوان این سرمایههای بیبدیل را سالم و ماندگار به نسلهای آینده سپرد.