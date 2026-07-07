خرید تضمینی بیش از ۸ هزار تن گندم از کشاورزان ساروی؛ ۸ درصد مطالبات پرداخت شد

به گزارش ایلنا، محمدعلی علوی در بازدید از مراکز خرید تضمینی گندم شهرستان ساری اظهار کرد: هفت مرکز خرید تضمینی گندم در این شهرستان فعال است و تاکنون ۸ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۸۷۰ کیلوگرم گندم از کشاورزان خریداری شده است.

وی با اشاره به روند مطلوب خرید محصول گندم از کشاورزان افزود: خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایی کشور در حال انجام است و فرآیند تحویل محصول و پذیرش آن در مراکز خرید به‌خوبی در جریان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با بیان اینکه بخشی از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است، گفت: تاکنون ۸ درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و پیگیری‌های لازم برای پرداخت مابقی مطالبات نیز در حال انجام است.

علوی در پایان بر تسریع در روند خرید تضمینی، حفظ کیفیت محصول تحویلی و ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان تأکید کرد.

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