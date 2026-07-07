باند کشوری شکارچیان حیات وحش در منطقه سبزکوه چهارمحال و بختیاری بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن کریمی اظهارداشت: یگان حفاظت محیط زیست استان با همکاری دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی شهرستان لردگان، این شبکه حرفه ای را پس از چهار شبانه روز تعقیب و گریز دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان که در استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر فعالیت داشتند، به مراجع قضایی لردگان تحویل داده شدند.

کریمی بیان کرد: در این عملیات، سلاح های غیرمجاز، تجهیزات پیشرفته شکار و لاشه یک بز وحشی کشف شد.

وی گفت: با بررسی گوشی های متهمان، مستندات تخلفات پنج ساله آنان را نشان داد که شامل شکار ۳۳ رأس کل، بز و قوچ وحشی و ۱۱۸ قطعه کبک، قاچاق گوشت و خریدوفروش مهمات است.

کریمی با تأکید بر برخورد قاطع با جرایم سازمان یافته علیه تنوع زیستی، از همکاری دستگاه های امنیتی و قضایی قدردانی کرد و گفت: متهمان در بازداشت بوده و پرونده شان در حال رسیدگی است.

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