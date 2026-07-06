معاون دانشگاه علوم پزشکی استان:
تمامی داروخانههای گلستان فعال موظف به ارائه خدمات مستمر و پاسخگویی مناسب دراین ایام هستند
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گفت: تمامی داروخانههای گلستان فعال موظف به ارائه خدمات مستمر و پاسخگویی مناسب دراین ایام هستند. د
به گزارش ایلنا از گلستان، کاوه کمالی دماوندی با اشاره به میزبانی گلستان از زائران و تشییعکنندگان امام شهید امت در مسیر مشهدالرضا از آمادگی کامل داروخانههای استان برای ارائه خدمات دارویی در این ایام خبرداد.
وی گفت: در راستای ارتقای دسترسی مردم به خدمات دارویی و خدمترسانی شایسته به هماستانیها و زائران، تمامی داروخانههای روزانه و شبانهروزی استان با آمادگی کامل به فعالیت خود ادامه خواهند داد. با برنامهریزی و هماهنگیهای لازم، وضعیت تأمین دارو و روند ارائه خدمات را بهطور مداوم رصد کرده و تدابیر لازم برای جلوگیری از هرگونه اختلال در خدمترسانی اتخاذ شده است.
کمالی دماوندی تصریح کرد: تمامی داروخانههای فعال موظف به ارائه خدمات مستمر و پاسخگویی مناسب به نیازهای دارویی مراجعان هستند و نظارتهای میدانی و کارشناسی نیز بهصورت مستمر انجام خواهد شد.