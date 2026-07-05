به گزارش ایلنا از قزوین، کامران لشگری در این باره گفت: به همت خانواده بزرگ صنعت، معدن، تجارت، شرکت شهرکهای صنعتی، اتاق بازرگانی، بسیج اصناف، تشکلهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور و با راهبری اداره کل صنعت، معدن و تجارت، موکب های مردمی در نقاط مختلف استان برای همراهی، کمک و پذیرایی از مردم برپا شده است.

وی افزود: موکب واقع در مصلای شهر قزوین، خدماتی از قبیل امداد خودرو، تعمیرات خودرو با همکاری اتحادیه مکانیک، خدمات فنی و برق و همچنین پخت روزانه 10 هزار قرص نان رایگان با مشارکت اتحادیه های نانوایان، الکترونیک، چینی و بلور، خودرو، میوه وتره بار و بنکداران مواد غذایی، پذیرایی صبحانه و عصرانه، توزیع چای، آب معدنی و شربت، اسکان مسافران و سایر خدمات مورد نیاز را ارائه می‌دهند.

مدیرکل صمت قزوین گفت: همچنین موکب های دیگر خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت استان در ورودی و خروجی های استان، مراکز خدماتی رفاهی، شهرکهای و نواحی صنعتی و عوارضی ها نیز دائر می‌باشد.

وی ادامه داد: این موکب ها با افتخار در کنار مردم شریف و عزاداران برای خدمت رسانی و ادای احترام از سوی خانواده بزرگ تولید و تجارت به رهبر شهید و ملت بزرگ ایران تا پایان مراسم خدمت رسانی ارائه خواهند کرد.

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