به گزارش ایلنا، سردار حسن مفخمی شهرستانی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی دریافت یک فقره گزارش قضایی مبنی بر وقوع کلاهبرداری 60 میلیارد ریالی با استفاده از چک‌های جعلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان مازندران قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان مازندران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند، اعضای باند جعل و کلاهبرداری را که به صورت حرفه‌ای به جعل چک‌های بانکی با کیفیت بالا و برداشت غیرقانونی از حساب بانکی افراد اقدام می‌کردند، شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به پرونده اشاره کرده و اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی این استان در ادامه تحقیقات دریافتند، این افراد با جعل چک و برداشت غیرقانونی وجه از حساب بانکی افراد، اقدام به خرید طلا و پولشویی برای از بین بردن آثار جرم می‌کنند.

سردار مفخمی شهرستانی تصریح کرد: 3 متهم اصلی پرونده این باند جعل و کلاهبرداری در شهرستان‌های سوادکوه و تنکابن شناسایی و بازداشت شدند. متهمان این پرونده در تحقیقات پلیس آگاهی به بزه انتسابی خود اقرار کردند. تلاش‌ها برای دستگیری یکی دیگر از متهمان این باند کماکان ادامه دارد.

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