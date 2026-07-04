رئیس کل دادگستری البرز از مواکب زائران مراسم تشییع بازدید کرد
رئیس کل دادگستری استان البرز با حضور در تعدادی از مواکب مستقر در مسیر تردد زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب از روند خدماترسانی به زائران بازدید کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، حسین فاضلی هریکندی به همراه معاون قضایی، سرپرست معاونت مالی، عمرانی و پشتیبانی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با حضور در موکبهای مستقر در کمالشهر، پل حصارک، امامزاده طاهر (ع)، مترو محمدشهر، مترو پل فردیس و گرمدره، در جریان روند خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان البرز در این بازدیدها ضمن گفتوگو با خادمان، عوامل اجرایی و دستاندرکاران برپایی موکبها، از تلاشهای انجامشده برای ارائه خدمات به زائران قدردانی کرد.
فاضلی هریکندی در حاشیه این بازدید با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر هماهنگی و همکاری کامل دستگاه قضایی در برگزاری این مراسم، اظهار کرد: با توجه به اینکه استان البرز در مسیر مواصلاتی ۱۴ استان کشور به پایتخت قرار دارد و دروازه ورود زائران این استانها به تهران محسوب میشود، از پیش تمهیدات لازم در مجموعه قضایی استان اندیشیده شده است.
وی افزود: به تمامی مدیران دادگستری کل استان، بهویژه رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی واقع در مسیرهای مواصلاتی، ابلاغ شده است که ضمن آمادهباش کامل، همکاری همهجانبه لازم را برای تأمین امنیت، رفع موانع احتمالی و برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم به عمل آورند.