رئیس کل دادگستری البرز از مواکب زائران مراسم تشییع بازدید کرد

به گزارش ایلنا از البرز، حسین فاضلی هریکندی به همراه معاون قضایی، سرپرست معاونت مالی، عمرانی و پشتیبانی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با حضور در موکب‌های مستقر در کمالشهر، پل حصارک، امامزاده طاهر (ع)، مترو محمدشهر، مترو پل فردیس و گرمدره، در جریان روند خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز در این بازدیدها ضمن گفت‌وگو با خادمان، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران برپایی موکب‌ها، از تلاش‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات به زائران قدردانی کرد.

فاضلی هریکندی در حاشیه این بازدید با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر هماهنگی و همکاری کامل دستگاه قضایی در برگزاری این مراسم، اظهار کرد: با توجه به اینکه استان البرز در مسیر مواصلاتی ۱۴ استان کشور به پایتخت قرار دارد و دروازه ورود زائران این استان‌ها به تهران محسوب می‌شود، از پیش تمهیدات لازم در مجموعه قضایی استان اندیشیده شده است.

وی افزود: به تمامی مدیران دادگستری کل استان، به‌ویژه رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی واقع در مسیرهای مواصلاتی، ابلاغ شده است که ضمن آماده‌باش کامل، همکاری همه‌جانبه لازم را برای تأمین امنیت، رفع موانع احتمالی و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به عمل آورند.

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