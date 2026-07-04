درچهارمحال و بختیاری رخ داد:
رودخانه دوآب بهشتآباد شهرستان اردل جان یک نفر را گرفت
مرکز روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: مردی ۴۸ ساله عصر جمعه بر اثر غرقشدگی در رودخانه دوآب بهشتآباد شهرستان اردل جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی چهارمحال و بختیاری، به محض دریافت گزارش حادثه در مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، نزدیکترین تیم عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به محل اعزام شد، اما تلاش نیروهای امدادی برای نجات فرد غرقشده بینتیجه ماند.
اورژانس پیشبیمارستانی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان و گردشگران خواست از شنا کردن در رودخانهها، مناطق دارای جریان تند آب و نقاط فاقد نظارت و ایمنی خودداری کنند تا از وقوع حوادث ناگوار مشابه پیشگیری شود.