پلمب 4 بنگاه املاک متخلف در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه با تأکید بر اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از زمین‌های زراعی، اظهار کرد: در راستای مقابله با فعالیت واحدهای صنفی مشاور املاک فاقد مجوز و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، گشت‌های مشترکی با همکاری یگان حفاظت اراضی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف انجام شد.

وی افزود: در این طرح نظارتی، از 10 بنگاه معاملات املاک واقع در اراضی کشاورزی روستاهای نجف‌آباد و وثوق‌آباد بازدید به عمل آمد که در نتیجه آن 4 واحد صنفی پلمب و برای 6 واحد دیگر نیز اخطار پلمب صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین هدف از اجرای این اقدامات را جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی اراضی کشاورزی، پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ساماندهی فعالیت مشاوران املاک عنوان کرد.

خیرخواه با تأکید بر استمرار نظارت‌ها از شهروندان خواست پیش از انجام هرگونه معامله ملکی، از اعتبار بنگاه و اصالت مدارک اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

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