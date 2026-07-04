پلمب 4 بنگاه املاک متخلف در قزوین
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از پلمب 4 بنگاه املاک متخلف در قزوین در راستای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه با تأکید بر اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از زمینهای زراعی، اظهار کرد: در راستای مقابله با فعالیت واحدهای صنفی مشاور املاک فاقد مجوز و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، گشتهای مشترکی با همکاری یگان حفاظت اراضی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف انجام شد.
وی افزود: در این طرح نظارتی، از 10 بنگاه معاملات املاک واقع در اراضی کشاورزی روستاهای نجفآباد و وثوقآباد بازدید به عمل آمد که در نتیجه آن 4 واحد صنفی پلمب و برای 6 واحد دیگر نیز اخطار پلمب صادر شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین هدف از اجرای این اقدامات را جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی اراضی کشاورزی، پیشگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز و ساماندهی فعالیت مشاوران املاک عنوان کرد.
خیرخواه با تأکید بر استمرار نظارتها از شهروندان خواست پیش از انجام هرگونه معامله ملکی، از اعتبار بنگاه و اصالت مدارک اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند.