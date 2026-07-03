رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:
جان باختن مرد 65 ساله بر اثر برقگرفتگی در شهرستان محلات
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به وقوع حادثه برقگرفتگی در استان اشاره کرده و گفت: مرد 65 ساله اهل شهرستان محلات از توابع این استان بر اثر برقگرفتگی جانخود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد افزود: گزارشی مبنی بر برقگرفتگی یک مرد حدود 65 ساله در یک کارگاه نجاری متروکه واقع در شهرستان محلات به مرکز ارتباطات اورژانس استان مرکزی اعلام شد. در این راستا بلافاصله کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان داد این مرد در داخل حوضچه استخر کارگاه دچار برقگرفتگی شده و پیش از رسیدن نیروهای اورژانس، جان خود را از دست داده است. علت این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است و اخبار تکمیلی اطلاعرسانی خواهد شد.