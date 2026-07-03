به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: گزارشی مبنی بر برق‌گرفتگی یک مرد حدود 65 ساله در یک کارگاه نجاری متروکه واقع در شهرستان محلات به مرکز ارتباطات اورژانس استان مرکزی اعلام شد. در این راستا بلافاصله کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد این مرد در داخل حوضچه استخر کارگاه دچار برق‌گرفتگی شده و پیش از رسیدن نیروهای اورژانس، جان خود را از دست داده است. علت این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است و اخبار تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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