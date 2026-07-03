انهدام یک تیم تروریستی در شهرستان تفتان

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه قرارگاه قدس آمده است: این تیم که قصد داشت در استان سیستان و بلوچستان اقدام به عملیات تروریستی نماید، با تلاش رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه منطقه، پیش از اجرای عملیات تروریستی، مورد ضربه قرار گرفت.

این تیم با داشتن سلاح و مهمات به قصد انجام عملیات تروریستی از محل اختفاء خود خارج شده بودند که در کمین رزمندگان قرار گرفته و در عملیات مشترک سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا به هلاکت رسیده، و مقادیری سلاح و مهمات، نارنجک و وسایل ارتباطی از این تیم کشف و ضبط گردید.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به گروهک‌های تروریستی و وابستگان آنان هشدار می‌دهد که اقدامات آنان تحت رصد و اشراف قرار داشته و به زودی مورد ضربه قرار خواهند گرفت



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