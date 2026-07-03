خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انهدام یک تیم تروریستی در شهرستان تفتان

انهدام یک تیم تروریستی در شهرستان تفتان
کد خبر : 1808156
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک تیم تروریستی در شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان مورد شناسایی قرار گرفت و ۲ نفر از اعضای آن به هلاکت رسیدند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه قرارگاه قدس آمده است: این تیم که قصد داشت در استان سیستان و بلوچستان اقدام به عملیات تروریستی نماید، با تلاش رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه منطقه، پیش از اجرای عملیات تروریستی، مورد ضربه قرار گرفت.

این تیم با داشتن سلاح و مهمات به قصد انجام عملیات تروریستی از محل اختفاء خود خارج شده بودند که در کمین رزمندگان قرار گرفته و در عملیات مشترک سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا به هلاکت رسیده، و مقادیری سلاح و مهمات، نارنجک و وسایل ارتباطی از این تیم کشف و ضبط گردید.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به گروهک‌های تروریستی و وابستگان آنان هشدار می‌دهد که اقدامات آنان تحت رصد و اشراف قرار داشته و به زودی مورد ضربه قرار خواهند گرفت
 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی