به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ محمد صفری در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری آرد یارانه ای خارج از شبکه توزیع در یک کارگاه تولید خوراک دام در بخش آبگرم شهرستان آوج بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرارگرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به محل شناسایی شده اعزام و در بازرسی از آن، 4 هزار و 40 کیلو گرم آرد یارانه ای دپو شده که فاقد هرگونه مجوز از سازمان غله و جهادکشاورزی بود، را کشف و 1 نفر در این خصوص دستگیرشد.

فرمانده انتظامی شهرستان آوج با اشاره به اینکه ارزش تقریبی آرد های کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 2 میلیارد و 420 میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

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