جعفری افزود: در راستای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و به‌منظور همراهی خانواده بزرگ ورزش با آحاد ملت ایران، تمامی مسابقات، جشنواره‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های ورزشی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ تیرماه لغو و به زمان دیگری موکول می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا جعفری، گفت: این تصمیم با هدف فراهم کردن زمینه حضور جامعه ورزش در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اتخاذ شده است.

وی با اشاره به نقش جامعه ورزش در مناسبت‌های ملی و مذهبی افزود: ورزشکاران، مربیان، داوران، مدیران و فعالان حوزه ورزش همواره در بزنگاه‌های مهم کشور در کنار مردم حضور داشته‌اند و این بار نیز با حضور در آیین تشییع، همبستگی، وفاداری و انسجام خود را به نمایش خواهند گذاشت.

جعفری ادامه داد: این تصمیم با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده جامعه ورزش در مراسم تشییع و ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام اتخاذ شده است.

رئیس کمیته فرهنگی و مسئولیت‌های اجتماعی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس بیان کرد: زمان برگزاری مجدد مسابقات و سایر رویدادهای لغوشده، پس از برنامه‌ریزی‌های لازم، از طریق رسانه‌های رسمی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان از ورزشکاران، باشگاه‌ها، هیئت‌های ورزشی شهرستان‌ها، مربیان و علاقه‌مندان به ورزش همگانی خواست با حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی، در مراسم تشییع حضور یافته و همچون گذشته، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، فرهنگ ایثار و همبستگی ملی را به نمایش بگذارند.