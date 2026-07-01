روابطعمومی دادستانی مرکز استان اعلام کرد:
در پی برخی اتهامات مالی و سوءمدیریت؛ شهردار ایلام بازداشت شد
روابطعمومی دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان ایلام با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: افشین مظفری شهردار ایلام مرکز این استان با حکم دستگاه قضایی و در پی برخی اتهامات مالی و سوءمدیریت بازداشت شده است.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به دستور مراجع دستگاه قضایی این استان، برای شهردار ایلام پروندهای در یکی از شعب دادسرای مرکز استان تشکیل شده است. این پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و جزئیات آن اطلاعرسانی خواهد شد.
به گفته منابع آگاه از شهرداری، شهردار ایلام از روز دوشنبه 8 تیرماه به دستور داستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان ایلام بازداشت است. مظفری قرار بود روز گذشته سهشنبه 9 تیر ماه با قرار وثیقه آزاد شود که این اتفاق نیفتاد و همچنان در بازداشت به سر میبرد.
هفتههای گذشته چند بار زمزمه دستگیری شهردار ایلام و 2 عضو شورای شهر در محافل اجتماعی و رسانهای استان مطرح شده بود. سرانجام هفته گذشته 2 نفر از اعضای شورای شهر ایلام با حکم دستگاه قضای دستگیر شده بودند، اما با سپردن وثیقه آزاد شدند.
گزارشها حاکی از آن است که دوره ششم شورای شهر، برای شهر ایلام پرچالشترین و پرحاشیهترین دورههای شهرداری و شورای شهر بوده است. در دوره فعلی تاکنون چندین بار شهردار و برخی اعضا شورای شهر ایلام به مراجع دستگاه قضایی استان فراخوانده شدهاند.