به گزارش ایلنا، عبدالرسول باصری گفت: هم‌اکنون ۲۴ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در این محور فعال است. با اخذ مجوز از مرکز مدیریت راه‌های کشور، ۶ سامانه جدید برای پوشش مقاطع آزادراه که پیش‌تر فاقد دوربین ثبت تخلفات بودند، نصب و به شبکه یکپارچه نظارتی استان افزوده شده است.

باصری با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نقش موثری در ارتقای ایمنی راه‌های استان دارد، افزود: سامانه‌های موجود و جدید در راستای احصای تخلفات خطرآفرین، مدیریت سرعت و افزایش انضباط ترافیکی نقش کلیدی دارند.

وی تصریح کرد: این سامانه‌ها علاوه بر ثبت سرعت لحظه‌ای، امکان ثبت سرعت متوسط را نیز فراهم می‌کنند. سامانه‌های جدید پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و جانمایی مناسب در نقاط کلیدی آزادراه، با هدف مدیریت سرعت و ارتقای ایمنی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۱۲ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند و زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوشمند، به سفری امن، ایمن و آرام برای کاربران جاده‌ای منجر خواهد شد.

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