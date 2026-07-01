معاون راهداری فارس خبرداد؛
راهاندازی ۶ سامانه جدید ثبت تخلفات در آزادراه شیراز–اصفهان
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس از راهاندازی ۶ سامانه جدید ثبت تخلفات عبور و مرور در آزادراه شیراز–اصفهان (آزادراه شاهچراغ) خبر داد.
باصری با تاکید بر اینکه بهرهگیری از فناوریهای نوین نقش موثری در ارتقای ایمنی راههای استان دارد، افزود: سامانههای موجود و جدید در راستای احصای تخلفات خطرآفرین، مدیریت سرعت و افزایش انضباط ترافیکی نقش کلیدی دارند.
وی تصریح کرد: این سامانهها علاوه بر ثبت سرعت لحظهای، امکان ثبت سرعت متوسط را نیز فراهم میکنند. سامانههای جدید پس از بررسیهای دقیق کارشناسی و جانمایی مناسب در نقاط کلیدی آزادراه، با هدف مدیریت سرعت و ارتقای ایمنی مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۱۲ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند و زیرساختهای حملونقل هوشمند، به سفری امن، ایمن و آرام برای کاربران جادهای منجر خواهد شد.