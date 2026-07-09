به گزارش خبرنگار ایلنا، سیستان و بلوچستان سال‌هاست با بحران کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند. استانی که تداوم خشکسالی، کاهش بارندگی، افت منابع زیرزمینی و افزایش دمای هوا، تأمین آب شرب را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن تبدیل کرده است. در روزهایی که دمای برخی نقاط استان به ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسیده، نیاز به آب بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، اما همزمان بسیاری از شهروندان زاهدانی ساعت‌های طولانی را بدون آب سپری می‌کنند.

بررسی‌های میدانی ایلنا نشان می‌دهد قطعی آب دیگر محدود به یک یا دو محله نیست و از مناطق مرکزی تا زیباشهر، مهرشهر، پرستار، آزادگان، انقلاب، کوی تیراندازی، کوثر، ابوذر و حتی بخش‌هایی از حاشیه شهر و پهنه شمالی را دربر گرفته است موضوعی که زندگی روزمره خانواده‌ها را با اختلال مواجه کرده است.

فرصت پر کردن مخزن را هم نداریم

شهروندانی که با خبرنگار ایلنا گفت‌وگو کرده‌اند، از قطعی‌های تقریباً روزانه آب خبر می‌دهند.

یکی از ساکنان محله آزادگان می‌گوید: تقریباً هر روز از ساعت ۱۲ ظهر تا نیمه‌شب آب قطع است و زمان کوتاه وصل بودن آب هم آن‌قدر کم است که حتی فرصت پر کردن کامل مخزن را نداریم.

یکی دیگر از شهروندان ساکن زیباشهر می‌گوید: آب فقط شب‌ها تا حدود ساعت ۱۰ یا ۱۱ صبح وصل است و بعد از آن تا شب قطع می‌شود.

ساکنان خیابان‌های البرز، رضوان، جعفری‌پناه، پیروزی، تمدن و پیامبر اعظم نیز وضعیت مشابهی را توصیف می‌کنند و می‌گویند قطعی‌ها تقریباً هر روز تکرار می‌شود.

یکی از شهروندان می‌گوید: سه خانواده در سه نقطه مختلف زیباشهر زندگی می‌کنیم و همه همین مشکل را داریم؛ با وجود بچه‌های کوچک شرایط برایمان سخت و طاقت‌فرسا شده است.

در محله انقلاب نیز برخی ساکنان از قطعی آب از ساعت ۱۲ ظهر تا چهار صبح خبر می‌دهند و می‌گویند این وضعیت محدود به تابستان نیست و در فصل‌های دیگر نیز ادامه دارد.

ساکنان کوی مناطق تیراندازی، کوثر، ابوذر، مهرشهر و خانه‌های مسکونی کمیته امداد نیز از افت فشار و قطعی‌های طولانی آب گلایه دارند.



حاشیه شهر؛ تنش آبی شدیدتر از سایر مناطق

به گفته ساکنان مناطق حاشیه‌ای زاهدان، وضعیت در این بخش‌ها دشوارتر است.

شهروندان می‌گویند در بسیاری از محلات حاشیه شهر، آب با فشار بسیار کم و تنها برای چند ساعت در شبانه‌روز در دسترس است و همین موضوع، تأمین آب مورد نیاز خانوارها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.



به گفته آنان، خانواده‌هایی که مخزن ذخیره یا تجهیزات لازم را ندارند، بیشترین مشکل را از قطعی‌های مکرر متحمل می‌شوند و گرمای شدید تابستان نیز این شرایط را سخت‌تر کرده است.

در مقابل گلایه‌های شهروندان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، افزایش بی‌سابقه مصرف، محدود بودن منابع تأمین آب و برداشت‌های غیرمجاز را از مهم‌ترین دلایل بروز تنش آبی و قطعی‌های مقطعی در زاهدان عنوان می‌کند.

فرهاد سرگلزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه شهر زاهدان در روزهای اوج مصرف تابستان با کمبود حدود هزار لیتر بر ثانیه آب مواجه است، می‌گوید: منابع تأمین آب شهر از خط انتقال زابل به زاهدان و همچنین چاه‌های داخل شهر تأمین می‌شود، اما کاهش بارندگی و افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی باعث شده بخشی از چاه‌ها با کاهش ظرفیت مواجه شوند و امکان پاسخگویی به رشد مصرف وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه منابع تأمین آب در سال‌های اخیر افزایش محسوسی نداشته، افزود: در مقابل، جمعیت شهر افزایش یافته و با الحاق برخی نقاط جدید به محدوده زاهدان، تعداد مشترکان نیز بیشتر شده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کرده و در ساعات اوج مصرف، افت فشار و قطعی آب در برخی مناطق را به دنبال دارد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، گرمای کم‌سابقه روزهای اخیر را نیز یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف آب دانست و گفت: با بالا رفتن دمای هوا، استفاده از کولرهای آبی، شست‌وشو و سایر مصارف خانگی افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع مصرف آب را به شکل قابل توجهی بالا می‌برد.

به گفته وی، در تعطیلات عید قربان نیز مصرف آب در زاهدان حدود ۵۰ درصد افزایش یافت که فشار زیادی بر شبکه آبرسانی وارد کرد.

سرگلزایی همچنین به تأثیر انشعابات غیرمجاز بر وضعیت توزیع آب اشاره کرد و گفت: انشعاب های غیرمجاز شامل آبیاری فضای سبز، کارواش و مصارف خانگی در زاهدان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

به گفته وی، این برداشت‌ها علاوه بر هدررفت آب، موجب افت فشار شبکه و تشدید مشکلات تأمین آب برای سایر مشترکان می‌شود.



وی یکی دیگر از عوامل برهم خوردن تعادل شبکه را نصب غیراصولی پمپ‌های آب عنوان کرد و افزود: برخی مشترکان پمپ را به صورت مستقیم به شبکه متصل می‌کنند، در حالی که این پمپ‌ها باید پس از مخزن ذخیره نصب شوند. اتصال مستقیم پمپ به شبکه، آب را از سایر مشترکان سلب کرده و افت فشار و قطعی آب را در محله‌های دیگر تشدید می‌کند.



مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه عبور از روزهای گرم تابستان بدون همراهی شهروندان امکان‌پذیر نیست، از مشترکان خواست با رعایت الگوی مصرف، پرهیز از مصارف غیرضروری و گزارش انشعابات غیرمجاز به سامانه ۱۲۲، در مدیریت تنش آبی مشارکت کنند.

با وجود توضیحات آبفا درباره محدودیت منابع، رشد مصرف و عوامل فنی، شهروندان همچنان خواستار برنامه‌ای مشخص برای کاهش مدت و تعداد قطعی‌های آب هستند؛ چراکه در گرمای بالای ۴۰ تا ۵۰ درجه، قطعی‌های چندین ساعته آب، زندگی روزمره، بهداشت و آسایش خانواده‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

گزارش: فائقه راغی

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