پیشگیری از تخلف، اولویت اصلی نظام نظارتی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، عیسی هواسی در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه استان، رسانه‌ها را یکی از مهم‌ترین ارکان نظارت اجتماعی دانست و اظهار کرد: نقش رسانه تنها اطلاع‌رسانی نیست، بلکه رسانه با مطالبه‌گری مسئولانه، شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی می‌تواند در اصلاح رویه‌ها، ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی رسانه‌ها را شریک راهبردی خود در مسیر صیانت از حقوق مردم می‌داند، افزود: نقد منصفانه و انعکاس دقیق مطالبات جامعه می‌تواند مدیران را در اصلاح کاستی‌ها و تسریع روند خدمت‌رسانی یاری کند. به همین دلیل نگاه این سازمان به رسانه، تعاملی و مبتنی بر همکاری است.

مدیرکل بازرسی استان البرز با اشاره به اهمیت مسئولیت‌پذیری در فضای رسانه‌ای امروز تصریح کرد: در شرایطی که انتشار اخبار جعلی و جریان‌های هدفمند رسانه‌ای می‌تواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، رسانه‌های حرفه‌ای باید با تکیه بر صحت، دقت و مسئولیت اجتماعی، از انتشار اخبار غیرمستند، سیاه‌نمایی و مطالب تفرقه‌افکنانه پرهیز کنند.

هواسی همچنین خواستار هماهنگی بیشتر رسانه‌ها با فرآیندهای نظارتی شد و گفت: در برخی پرونده‌ها، موضوع در مرحله بررسی کارشناسی و جمع‌آوری مستندات قرار دارد و انتشار زودهنگام اطلاعات ممکن است روند رسیدگی را با اختلال مواجه کند؛ از این رو انتظار می‌رود خبرنگاران در کنار مطالبه‌گری، تعامل لازم را با دستگاه‌های نظارتی نیز داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت اداره نظارت همگانی سازمان بازرسی افزود: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای می‌توانند به عنوان ناظران افتخاری، گزارش‌های مستند خود را برای پیگیری در اختیار سازمان قرار دهند تا مشکلات و آسیب‌ها با سرعت بیشتری شناسایی و رسیدگی شود.

مدیرکل بازرسی البرز با تشریح رویکردهای جدید این سازمان اظهار کرد: امروز هدف صرفاً برخورد با افراد متخلف نیست، بلکه تمرکز اصلی بر اصلاح ساختارها و فرآیندهایی است که زمینه بروز فساد را ایجاد می‌کنند. اگر بسترهای فسادزا اصلاح نشود، برخورد با افراد به تنهایی مانع تکرار تخلفات نخواهد شد.

وی با بیان اینکه در سطح ملی بیش از دو هزار مسئله اولویت‌دار شناسایی و ۲۱۳ گلوگاه فساد استخراج و به دولت اعلام شده است، گفت: بخش قابل توجهی از این گلوگاه‌ها تاکنون اصلاح یا مسدود شده و این روند با جدیت ادامه دارد.

هواسی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در استان البرز اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته صدها اقدام نظارتی در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل مالی، ارزی، ترک فعل مدیران، اصلاح فرآیندهای اداری و صیانت از حقوق عمومی انجام شده که بخشی از آنها منجر به بازگشت منابع به بیت‌المال و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی شده است.

وی با تأکید بر اینکه خسارت ناشی از سوءمدیریت و تأخیر در اجرای پروژه‌ها گاهی بیش از تخلفات مالی مستقیم است، افزود: سازمان بازرسی تلاش می‌کند علاوه بر رسیدگی به تخلفات، از بروز چنین خسارت‌هایی نیز پیشگیری کند.

مدیرکل بازرسی استان البرز همچنین از پیگیری گسترده شکایات مردمی خبر داد و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از درخواست‌های ثبت‌شده مردم با پیگیری دستگاه‌های اجرایی به نتیجه رسیده و موارد دیگر نیز در قالب پرونده‌های نظارتی در دست بررسی قرار دارد.

هواسی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را از دیگر مأموریت‌های سازمان بازرسی عنوان کرد و گفت: هدف ما ایجاد مانع برای فعالان اقتصادی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با رفع موانع حقوقی و اداری، مسیر سرمایه‌گذاری و تولید هموارتر شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه «نظارت باید مقدم بر بازرسی باشد»، خاطرنشان کرد: حضور کارشناسان سازمان در جلسات تصمیم‌گیری استان با هدف پیشگیری از بروز مشکلات و کاهش هزینه‌های ناشی از تخلفات انجام می‌شود و امیدواریم با گسترش تعامل میان رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی، سلامت اداری، شفافیت و رضایتمندی مردم بیش از گذشته تقویت شود.

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