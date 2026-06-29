قطار شهری وارد فاز شتاب اجرای پروژه شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، طهماسب نجفی روز دوشنبه در نشست بررسی روند اجرایی پروژه قطار شهری کرمانشاه اظهار کرد: پروژه قطار شهری سال‌هاست به یکی از مطالبات جدی شهروندان کرمانشاه تبدیل شده و مردم انتظار دارند این طرح که نقش مهمی در توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش مشکلات ترافیکی دارد، هرچه سریع‌تر وارد مرحله بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به اینکه قطار شهری مهم‌ترین پروژه حمل‌ونقل عمومی کرمانشاه است، افزود: در جریان سفر ریاست جمهوری به استان، ۲.۶ همت اعتبار برای تکمیل فاز نخست این پروژه مصوب شد و خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، تأمین مالی مناسبی برای ادامه عملیات اجرایی صورت گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند روند پیشرفت پروژه را نسبت به گذشته شتاب بخشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تکمیل فاز نخست قطار شهری از محدوده کارمندان تا میدان آزادی باید به عنوان اولویت نخست مدیریت شهری دنبال شود، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید با هماهنگی کامل، موانع احتمالی را برطرف کنند تا این پروژه بدون وقفه به مراحل پایانی برسد.

نجفی با اشاره به آثار مثبت بهره‌برداری از قطار شهری گفت: راه‌اندازی این پروژه علاوه بر کاهش حجم ترافیک در معابر اصلی شهر، موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی سفرهای درون‌شهری، کاهش زمان جابه‌جایی شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی خواهد شد.

وی تأکید کرد: توسعه حمل‌ونقل ریلی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه پایدار شهری است و تکمیل قطار شهری می‌تواند زمینه‌ساز تحول اساسی در سیستم حمل‌ونقل کرمانشاه باشد و رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به لزوم مدیریت دقیق روند اجرای پروژه اظهار کرد: شهرداری کرمانشاه موظف است حداکثر تا هفته آینده برنامه زمان‌بندی کامل اجرای بخش‌های مختلف فاز نخست، همراه با زمان‌بندی دقیق تا مرحله بهره‌برداری را ارائه کند تا روند پیشرفت پروژه به صورت مستمر رصد و ارزیابی شود.

نجفی در پایان با تأکید بر اینکه مدیریت استان با جدیت پیگیر تکمیل این پروژه است، خاطرنشان کرد: قطار شهری کرمانشاه از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی استان محسوب می‌شود و با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تأمین اعتبارات و تسریع در عملیات اجرایی، تلاش خواهیم کرد انتظار چندین ساله مردم برای بهره‌برداری از این طرح مهم هرچه زودتر به پایان برسد.

انتهای پیام/