مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس مطرح کرد:
کتابخانه مرکزی لارستان به خط پایان نزدیک شد/بیش از ۶۰ درصد تجهیزات مستقر است
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان فارس در جلسه بررسی و رفع نواقص کتابخانه مرکزی لارستان اعلام کرد: این پروژه فرهنگی پس از ۱۷ سال به مراحل پایانی رسیده و با وجود تحویلنشدن رسمی ساختمان به نهاد کتابخانهها، روند تجهیز آن آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۰ درصد تجهیزات موردنیاز در محل پروژه مستقر شده است.
وی با بیان اینکه همافزایی و پیگیری مدیران ارشد استان زمینه تسریع در تکمیل این پروژه را فراهم کرده است، افزود: با همراهی استاندار فارس، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مسیر تکمیل و تجهیز پروژه با سرعت بیشتری دنبال شده تا لارستان به کتابخانهای مجهز با خدمات نوین دسترسی پیدا کند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس ادامه داد: هرچند ساختمان هنوز به نهاد کتابخانههای عمومی تحویل نشده است، اما روند تجهیز آن آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۰ درصد تجهیزات موردنیاز پروژه وارد ساختمان شده است.
وی با اشاره به نقش اعتبارات تخصیصیافته در دو سال اخیر اظهار کرد: میزان اعتباری که طی این مدت از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی به پروژه تزریق شده، چندین برابر مجموع هزینههایی است که از آغاز طرح تاکنون صرف شده و این موضوع نشاندهنده اهتمام جدی برای تکمیل این پروژه است.
به گفته این مقام مسئول، تنها مانع باقیمانده برای تحویل نهایی پروژه، رفع نواقص عمرانی و تأمین انشعابات است که پیگیری برای حل آنها ادامه دارد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس همچنین از طراحی فضاهای داخلی کتابخانه خبر داد و گفت: همزمان با رفع نواقص، طراحی بخشهای مختلف از جمله سالنهای مطالعه عمومی، اتاقهای مطالعه ویآیپی، بخش کودک و نوجوان، سالن جلسات، سالن پژوهشگران و مخزن در حال انجام است.
وی در پایان تأکید کرد: تجهیزات موردنیاز برای بخشهای مختلف کتابخانه نیز خریداری شده و امیدواریم با رفع نواقص موجود و تأمین اعتبارات باقیمانده، این پروژه در ماههای آینده به بهرهبرداری برسد.