کتابخانه مرکزی لارستان به خط پایان نزدیک شد/بیش از ۶۰ درصد تجهیزات مستقر است

به گزارش ایلنا، محمدحسین فیروزی در نشست بررسی آخرین نواقص پروژه کتابخانه مرکزی لار که با حضور نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس، فرماندار ویژه لارستان، مدیرکل راه و شهرسازی لارستان، شهردار لار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد با اشاره به روند طولانی اجرای این پروژه گفت: کتابخانه مرکزی لارستان پس از ۱۷ سال به مراحل پایانی خود رسیده و در آینده نزدیک آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم‌افزایی و پیگیری مدیران ارشد استان زمینه تسریع در تکمیل این پروژه را فراهم کرده است، افزود: با همراهی استاندار فارس، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مسیر تکمیل و تجهیز پروژه با سرعت بیشتری دنبال شده تا لارستان به کتابخانه‌ای مجهز با خدمات نوین دسترسی پیدا کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس ادامه داد: هرچند ساختمان هنوز به نهاد کتابخانه‌های عمومی تحویل نشده است، اما روند تجهیز آن آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۰ درصد تجهیزات موردنیاز پروژه وارد ساختمان شده است.

وی با اشاره به نقش اعتبارات تخصیص‌یافته در دو سال اخیر اظهار کرد: میزان اعتباری که طی این مدت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به پروژه تزریق شده، چندین برابر مجموع هزینه‌هایی است که از آغاز طرح تاکنون صرف شده و این موضوع نشان‌دهنده اهتمام جدی برای تکمیل این پروژه است.

به گفته این مقام مسئول، تنها مانع باقی‌مانده برای تحویل نهایی پروژه، رفع نواقص عمرانی و تأمین انشعابات است که پیگیری برای حل آن‌ها ادامه دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس همچنین از طراحی فضاهای داخلی کتابخانه خبر داد و گفت: هم‌زمان با رفع نواقص، طراحی بخش‌های مختلف از جمله سالن‌های مطالعه عمومی، اتاق‌های مطالعه وی‌آی‌پی، بخش کودک و نوجوان، سالن جلسات، سالن پژوهشگران و مخزن در حال انجام است.

وی در پایان تأکید کرد: تجهیزات موردنیاز برای بخش‌های مختلف کتابخانه نیز خریداری شده و امیدواریم با رفع نواقص موجود و تأمین اعتبارات باقی‌مانده، این پروژه در ماه‌های آینده به بهره‌برداری برسد.

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