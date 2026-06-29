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مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس مطرح کرد:

کتابخانه مرکزی لارستان به خط پایان نزدیک شد/بیش از ۶۰ درصد تجهیزات مستقر است

کتابخانه مرکزی لارستان به خط پایان نزدیک شد/بیش از ۶۰ درصد تجهیزات مستقر است
کد خبر : 1806109
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مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس در جلسه بررسی و رفع نواقص کتابخانه مرکزی لارستان اعلام کرد: این پروژه فرهنگی پس از ۱۷ سال به مراحل پایانی رسیده و با وجود تحویل‌نشدن رسمی ساختمان به نهاد کتابخانه‌ها، روند تجهیز آن آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۰ درصد تجهیزات موردنیاز در محل پروژه مستقر شده است.

به گزارش ایلنا، محمدحسین فیروزی در نشست بررسی آخرین نواقص پروژه کتابخانه مرکزی لار که با حضور  نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس، فرماندار ویژه لارستان، مدیرکل راه و شهرسازی لارستان، شهردار لار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد با اشاره به روند طولانی اجرای این پروژه گفت: کتابخانه مرکزی لارستان پس از ۱۷ سال به مراحل پایانی خود رسیده و در آینده نزدیک آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم‌افزایی و پیگیری مدیران ارشد استان زمینه تسریع در تکمیل این پروژه را فراهم کرده است، افزود: با همراهی استاندار فارس، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مسیر تکمیل و تجهیز پروژه با سرعت بیشتری دنبال شده تا لارستان به کتابخانه‌ای مجهز با خدمات نوین دسترسی پیدا کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس ادامه داد: هرچند ساختمان هنوز به نهاد کتابخانه‌های عمومی تحویل نشده است، اما روند تجهیز آن آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۰ درصد تجهیزات موردنیاز پروژه وارد ساختمان شده است.

وی با اشاره به نقش اعتبارات تخصیص‌یافته در دو سال اخیر اظهار کرد: میزان اعتباری که طی این مدت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به پروژه تزریق شده، چندین برابر مجموع هزینه‌هایی است که از آغاز طرح تاکنون صرف شده و این موضوع نشان‌دهنده اهتمام جدی برای تکمیل این پروژه است.

به گفته این مقام مسئول، تنها مانع باقی‌مانده برای تحویل نهایی پروژه، رفع نواقص عمرانی و تأمین انشعابات است که پیگیری برای حل آن‌ها ادامه دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس همچنین از طراحی فضاهای داخلی کتابخانه خبر داد و گفت: هم‌زمان با رفع نواقص، طراحی بخش‌های مختلف از جمله سالن‌های مطالعه عمومی، اتاق‌های مطالعه وی‌آی‌پی، بخش کودک و نوجوان، سالن جلسات، سالن پژوهشگران و مخزن در حال انجام است.

وی در پایان تأکید کرد: تجهیزات موردنیاز برای بخش‌های مختلف کتابخانه نیز خریداری شده و امیدواریم با رفع نواقص موجود و تأمین اعتبارات باقی‌مانده، این پروژه در ماه‌های آینده به بهره‌برداری برسد.

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