حفار غیرمجاز مواد معدنی در ارسباران دستگیر شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حاتم شیرچنگ روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان گشت و پایش شبانه‌روزی مأموران یگان حفاظت پارک ملی ارسباران و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلیبر در محدوده منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی ارسباران، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های اولیه و با اخذ دستور مقام محترم قضایی، خودروی مورد نظر را متوقف کرده و متخلف را دستگیر کردند. در بازرسی کامل از خودرو، یک دستگاه موتور برق و یک دستگاه دژبر بزرگ که برای انجام حفاری و استخراج غیرمجاز مواد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کشف و ضبط شد.

شیرچنگ با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با هرگونه تعرض به منابع معدنی و ذخایر ملی اعلام کرد: پس از هماهنگی با دادستان محترم شهرستان کلیبر، متخلف به همراه ادوات کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کلیبر تحویل داده شد.

رئیس پارک ملی ارسباران خاطرنشان کرد: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و جلوگیری از برداشت و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع معدنی، از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت است و مأموران این مجموعه با گشت‌های مستمر و شبانه‌روزی، با هرگونه تخلف در این زمینه مطابق قانون برخورد خواهند کرد.

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