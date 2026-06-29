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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

اگر به دنبال رشد تولید هستیم، نخست باید زیرساخت انرژی را تأمین کنیم

اگر به دنبال رشد تولید هستیم، نخست باید زیرساخت انرژی را تأمین کنیم
کد خبر : 1805900
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نائب‌رئیس جبهه اصلاحات گلستان، با تأکید بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی پتروشیمی استان، این پروژه را «کلید ایجاد هزاران شغل» و «پیشران توسعه اقتصادی گلستان» دانست وگفت، قراداد سه‌ساله از پایان سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۴ که با امضای استاندار وقت  و مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس رسیده بود اما متاسفانه هیچ پیشرفتی نداشته است، لذا مدیران ارشد استانی،   نمایندگان مجلس به خصوص قوه قضایه به عنوان مدعی العموم باید باجدیت بیشتری پیگیر احیای حقوق سهامداران پتروشیمی استان گلستان باشند.

محمدحسین علی‌اصغری در گفت وگو با ایلنا با تأکید بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی پتروشیمی گلستان، اظهار داشت: پتروشیمی گلستان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های نیمه‌تمام استان است که می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی ما باشد. با راه‌اندازی این مجموعه، هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد و این یعنی رونق پایدار، افزایش درآمد خانوارها و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار جوان. انتظار ما از مسئولان استان و نمایندگان مجلس این است که با نگاه ویژه، این پروژه را از بلاتکلیفی خارج کنند. 

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان گلستان با اشاره به اقدامات دولت و مدیران استان در حوزه انرژی افزود: در دو سال اخیر، گام‌های مهمی در زمینه تولید برق از انرژی خورشیدی برداشته شده و این مسیر باید ادامه پیدا کند. اگر به دنبال رشد تولید هستیم، نخست باید زیرساخت انرژی را تأمین کنیم. برق، پایه توسعه صنعتی است و بدون آن نمی‌توانیم به آینده‌ای پایدار فکر کنیم. 

علی‌اصغری همچنین از تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذار خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر چندین سرمایه‌گذار معتبر را به استان معرفی کردیم و جلسات متعددی برای بررسی فرصت‌ها برگزار شد. گلستان ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد؛ از زمین و منابع طبیعی گرفته تا نیروی انسانی توانمند. اگر مسئولان در کنار ما باشند، می‌توانیم این ظرفیت‌ها را به اشتغال واقعی تبدیل کنیم و آینده‌ای روشن‌تر برای استان رقم بزنیم. 

او با اشاره به موقعیت استراتژیک گلستان ادامه داد:  این استان دروازه شمال کشور است؛ هم‌مرز با آسیای میانه و برخوردار از مسیرهای ترانزیتی مهم. راه‌اندازی پتروشیمی، تنها یک پروژه صنعتی نیست؛ بلکه یک پیشران توسعه منطقه‌ای است که می‌تواند گلستان را به مرکز تبادلات اقتصادی شمال کشور تبدیل کند. امروز زمان تصمیم‌های بزرگ است و نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم. 

علی‌اصغری در پایان تأکید کرد: مردم گلستان شایسته آینده‌ای بهتر هستند. ما ظرفیت، زمین، انرژی و سرمایه‌گذار داریم؛ تنها نیازمند اراده‌ای جدی و هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها هستیم. اگر همه در کنار هم قرار بگیریم، پتروشیمی گلستان نه‌تنها احیا می‌شود، بلکه به نماد پیشرفت و اشتغال‌زایی استان تبدیل خواهد شد.

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