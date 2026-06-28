خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان عمومی و انقلاب خدابنده خبر داد:

قتل 2 نفر در پی وقوع نزاع خانوادگی در شهرستان خدابنده

قتل 2 نفر در پی وقوع نزاع خانوادگی در شهرستان خدابنده
کد خبر : 1805803
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خدابنده در استان زنجان به قتل 2 نفر بر اثر وقوع درگیری خانوادگی در این شهرستان اشاره کرده و در این خصوص گفت: نزاع بین 2 خانواده در روستای آهار مشکین خدابنده به قتل 2 نفر منجر شد.

به گزارش ایلنا، سعید اسدی افزود: چند جوان در روستای آهار مشکین خدابنده که با یکدیگر خویشاوند نیز بودند با دلایلی به ظاهر بی‌اهمیت که دلیل اصلی آن نیز در دست بررسی است درگیر نزاع می‌شوند. در ادامه اعضای خانواده 2 طرف نیز درگیر شدند.

وی به تشریح جزئیات وقوع قتل اشاره کرده و ادامه داد: بعد از این درگیری خانوادگی پدر مقتول اول، اسلحه شکاری مجوزدار خود را وارد درگیری می‌کند که در حین درگیری طرف مقابل اسلحه را از دست وی گرفته و پسر صاحب اسلحه را به قتل می‌رساند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خدابنده در استان زنجان اظهار داشت: خانواده پسر جوان با مشاهده این موضوع با سلاح سرد پدربزرگ قاتل را به قتل رساند. عامل قتل مقتول جوان مشخص شده است، اما تحقیقات در راستای شناسایی قاتل دوم ادامه دارد.

اسدی به دستگیری متهمان اشاره داشته و تصریح کرد: چند نفر نیز در ارتباط با این درگیری خانوادگی دستگیری شدند. بلافاصله بعد از وصول خبر عوامل انتظامی، دادستان و بازپرس در صحنه حاضر شده و عوامل دخیل در قتل‌ها و درگیری دستگیر شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی