قتل 2 نفر در پی وقوع نزاع خانوادگی در شهرستان خدابنده

به گزارش ایلنا، سعید اسدی افزود: چند جوان در روستای آهار مشکین خدابنده که با یکدیگر خویشاوند نیز بودند با دلایلی به ظاهر بی‌اهمیت که دلیل اصلی آن نیز در دست بررسی است درگیر نزاع می‌شوند. در ادامه اعضای خانواده 2 طرف نیز درگیر شدند.

وی به تشریح جزئیات وقوع قتل اشاره کرده و ادامه داد: بعد از این درگیری خانوادگی پدر مقتول اول، اسلحه شکاری مجوزدار خود را وارد درگیری می‌کند که در حین درگیری طرف مقابل اسلحه را از دست وی گرفته و پسر صاحب اسلحه را به قتل می‌رساند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خدابنده در استان زنجان اظهار داشت: خانواده پسر جوان با مشاهده این موضوع با سلاح سرد پدربزرگ قاتل را به قتل رساند. عامل قتل مقتول جوان مشخص شده است، اما تحقیقات در راستای شناسایی قاتل دوم ادامه دارد.

اسدی به دستگیری متهمان اشاره داشته و تصریح کرد: چند نفر نیز در ارتباط با این درگیری خانوادگی دستگیری شدند. بلافاصله بعد از وصول خبر عوامل انتظامی، دادستان و بازپرس در صحنه حاضر شده و عوامل دخیل در قتل‌ها و درگیری دستگیر شدند.

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