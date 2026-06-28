سوختن 100 اصله درخت بر اثر وقوع آتشسوزی گسترده در شهر مشهد
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به سوختن تعدادی اصله درخت در یک حادثه آتشسوزی اشاره کرده و گفت: 100 اصله درخت بر اثر وقوع آتشسوزی گسترده در زمینی بایر واقع در بلوار توس این شهر سوخت.
به گزارش ایلنا، سرآتشیار معینرضا فرخنده به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: این آتشسوزی امروز در حدود 2 هکتار زمین بایر رخ داد و با توجه به گستردگی آتش و وزش باد، احتمال سرایت آتش به مناطق مجاور نیز وجود داشت.
وی به تلاشهای انجام شده در راستای مهار حریق اشاره کرده و ادامه داد: با تلاش آتشنشانان از 5 ایستگاه آتشنشانی عملیات مهار حریق انجام شد. این حادثه تلفات جانی نداشت و علت وقوع آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.