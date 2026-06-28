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احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شهرستان بروجن؛ جای نگرانی نیست

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شهرستان بروجن؛ جای نگرانی نیست
کد خبر : 1805688
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مرکز اطلاع‌رسانی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بروجن اعلام کرد: در راستای خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده و پرتابه‌های باقی‌مانده از تجاوز اخیر دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی، عملیات انفجار کنترل‌شده در محدوده شهرهای فرادنبه و سفیددشت انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بروجن بر اساس این اطلاعیه، این عملیات امروز یکشنبه هفتم تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ اجرا می‌شود و احتمال شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای فرادنبه، سفیددشت و بروجن وجود دارد.

در این اطلاعیه تأکید شده است: صداهای احتمالی ناشی از عملیات برنامه‌ریزی‌شده و کنترل‌شده خنثی‌سازی مهمات بوده و هیچ‌گونه جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

 

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