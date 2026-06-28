احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شهرستان بروجن؛ جای نگرانی نیست

به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بروجن بر اساس این اطلاعیه، این عملیات امروز یکشنبه هفتم تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ اجرا می‌شود و احتمال شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای فرادنبه، سفیددشت و بروجن وجود دارد.

در این اطلاعیه تأکید شده است: صداهای احتمالی ناشی از عملیات برنامه‌ریزی‌شده و کنترل‌شده خنثی‌سازی مهمات بوده و هیچ‌گونه جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

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