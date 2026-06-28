ناترازی ۲۵ هزار ریالی قیمت آب در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود ترابیان امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: هم‌اکنون سرانه مخازن آب آشامیدنی به ازای هر نفر در استان ۲۸۶ لیتر است، اما با بهره‌برداری از ۳۰ هزار مترمکعب مخزن در دست ساخت، وضعیت ذخیره آب در مناطق شهری و روستایی به طور چشمگیری متحول خواهد شد.

وی افزوده: در شرایطی که هر مترمکعب آب ۵۵ هزار و ۸۵۰ ریال تمام می شود، این محصول با یارانه ۲۵ هزار ریالی به مشترکان عرضه می گردد.

ترابیان با بیان اینکه ۴۵ دیزل‌ژنراتور برای مدیریت تامین آب در زمان قطعی احتمالی برق در استان فعال است بیان کرد: این دیزل‌ژنراتورها در دوران یادشده به‌روزرسانی شده و با تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار، یک مگاوات به ظرفیت آنها افزوده شد.

وی ادامه داد: همچنین برنامه خرید دیزل‌ژنراتورهای جدید برای استقرار در ادارات شهرستانی در دستور کار قرار دارد.

ترابیان از اجرای دو طرح انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: طرح نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۷ کیلووات در مخزن آب آشامیدنی میرآباد شهرکرد و طرح دیگر با ۲۵ کیلووات در ساختمان شرکت آب و فاضلاب استان در حال اجراست که گامی مؤثر در جهت تأمین انرژی پایدار محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری با تأکید بر برنامه‌ریزی برای گذر موفق از تابستان سال جاری با کمترین نارضایتی مشتریان گفت: در این راستا ۲ دستگاه کامیون، ۲ دستگاه وانت و یک دستگاه جرثقیل ۱۰ تنی به ناوگان شرکت اضافه شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۷۰۰ نیروی انسانی به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمت هستند و امسال با بهره‌گیری از سامانه تلفنی ۱۲۲، مدت زمان رفع مشکلات مرتبط با آب و فاضلاب کاهش یافته است.

ترابیان در بخش دیگری از سخنان خود به ناترازی قابل‌توجه قیمت تمامشده و نرخ فروش آب اشاره کرد و گفت: بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، بهای تمام‌شده هر مترمکعب آب آشامیدنی ۵۵ هزار و ۸۵۰ ریال و دفع بهداشتی فاضلاب ۳۳ هزار و ۶۱۰ ریال است، در حالی که این خدمات به ترتیب با نرخ ۳۰ هزار و ۲۲ هزار و ۶۰۰ ریال به مشترکان فروخته می‌شود. به عبارت دیگر، هر مترمکعب آب آشامیدنی ۲۵ هزار ریال و دفع فاضلاب ۱۲ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی به مردم عرضه می‌شود.

وی با اشاره به اجرای ۱۷۶ پروژه تامین آب آشامیدنی و دفع بهداشتی فاضلاب، خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با نیاز اعتباری ۱۰ هزار میلیارد ریال برای ارتقای خدمات‌رسانی به مردم استان تعریف شده است. هم‌اکنون قرارداد تمامی این پروژه‌ها منعقد و زمین‌های مورد نظر واگذار شده و برخی پیمانکاران عملیات اجرایی را آغاز کرده‌اند.

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