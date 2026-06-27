مدیرکل کار استان خبر داد:
جذب 100 درصدی تسهیلات اشتغالزایی بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه استان مرکزی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تسهیلات اشتغالزایی بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 این استان به صورت کامل جذب شد. این تسهیلات با عاملیت 3 نهاد مالی در استان محقق شده است. تسهیلات مذکور به 90 طرح به مبلغ 1000 میلیارد ریال و با تعهد اشتغال 266 نفر پرداخت شده است.
به گزارش ایلنا، مختار احمدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: تسهیلات اشتغالزایی سال 1402 به طرحهای تعاونی فعال، کارآفرینان برتر استانی، کارفرمایان و کسبوکارهای کوچک در سطح این استان پرداخت شده و نیز نقش مهمی در توسعه اشتغال پایدار و حمایت از تولیدات محلی داشته است.
وی ادامه داد: تحقق این میزان جذب، نتیجه برنامهریزی منسجم، نظارت میدانی و همکاری شبکه بانکی در استان مرکزی است. این منابع مالی در راستای توانمندسازی کارآفرینان، تقویت تعاونیها و حمایت از مشاغل خرد و کوچک هزینه شده و آثار آن در افزایش فرصتهای شغلی و پایداری کسبوکارها قابل مشاهده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به روند رو به رشد اشتغال در استان اشاره کرده و اظهار داشت: جذب کامل اعتبارات تسهیلات اشتغالزایی بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 نشاندهنده ظرفیت بالای استان در اجرای طرحهای اشتغالمحور و اعتماد شبکه بانکی به عملکرد دستگاههای اجرایی است.