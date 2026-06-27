مدیر فرودگاه شهدای اراک خبر داد:
بازگشایی باند و فضای پروازی فرودگاه اراک پس از 4 ماه وقفه
مدیر فرودگاه شهدای اراک به آغاز بکار مجدد فعالیتهای این مجموعه اشاره کرده و در این خصوص گفت: باند و فضای پروازی این فرودگاه پس از حدود 4 ماه تعطیلی امروز بازگشایی شد و این فرودگاه در غرب کشور دوباره به چرخه خدماترسانی هوایی بازگشت.
به گزارش ایلنا، علی محمدطاهری افزود: نخستین پرواز پس از بازگشایی فرودگاه اراک فردا یکشنبه 7 تیر ماه در به مقصد عسلویه با شرکت هواپیمایی کیشایر انجام میشود. این پرواز ساعت 15:45 در فرودگاه اراک به زمین مینشیند و 16:45 این فرودگاه را به مقصد عسلویه ترک میکند.
وی ادامه داد: پیگیریها برای برقراری پروازهای دیگر نیز در فرودگاه اراک در حال انجام است. تلاش میشود پروازهای مشهد و عتبات نیز در آینده نزدیک برقرار شود. پیشبینی میشود پروازهای مشهد و عتبات در بازه زمانی یک تا 2 هفته آینده به برنامه پروازی این فرودگاه افزوده شود.
مدیر فرودگاه شهدای اراک اظهار داشت: این فرودگاه 9 اسفند سال 1404 به دلیل شرایط و حوادث پیشآمده ناشی از وقوع جنگ رمضان و در پی حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی تعطیل شده بود. اکنون پس از حدود 4 ماه مجدداً فعالیتهای کاری خود را از سر گرفته است.
محمدطاهری به ظرفیتهای و ویژگیهای فرودگاه شهدای اراک اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: این فرودگاه با داشتن 3700 متر طول باند و همچنین ترمینال 2 منظوره، قابلیت انجام پروازهای داخلی و خارجی با هواپیماهای ایرباس 600-300 را در تمام بازه زمانی شبانهروز دارد.