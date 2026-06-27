عبور از تابستان بدون خاموشی/رسانهها به میدان فرهنگسازی آمدند
مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تأکید بر نقش اثرگذار رسانهها در مدیریت مصرف انرژی، گفت: امروز مدیریت مصرف برق به یک چالش ملی تبدیل شده و رسانهها میتوانند با فرهنگسازی، اطلاعرسانی و جلب مشارکت عمومی، نقش مهمی در عبور موفق از پیک مصرف تابستان ایفا کنند.
به گزارش ایلنا، علیرضا اسکندری اظهار کرد: در عصر ارتباطات، رسانهها نقش بیبدیلی در تنویر افکار عمومی دارند و با ارائه اطلاعات صحیح و بهموقع، بهعنوان بازوی توانمند روابط عمومی، زمینه همکاری مردم برای صرفهجویی در مصرف برق و گذر موفق از روزهای اوج مصرف را فراهم میکنند.
وی با اشاره به جایگاه رسانهها در اصلاح الگوی مصرف افزود: رسانهها به دلیل رسالت فرهنگسازی، نقشی تعیینکننده در ترویج مصرف بهینه انرژی دارند و میتوانند با تولید و انتشار محتوای آموزشی و اقناعکننده، جامعه را به سمت مدیریت صحیح مصرف برق هدایت کنند.
مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق فارس، رادیو، تلویزیون، مطبوعات و شبکههای اجتماعی را از مهمترین ابزارهای مدیریت هوشمند مصرف انرژی دانست و تصریح کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت این رسانهها، یکی از مؤثرترین راهکارها برای نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه برق در جامعه است.
اسکندری با بیان اینکه مشارکت مردم، رکن اصلی پایداری انرژی به شمار میرود، خاطرنشان کرد: شهروندان باید بدانند مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی، مشارکتی مستقیم در حفظ منابع ملی و تأمین برق پایدار برای نسلهای آینده است و رسانهها میتوانند این مفهوم را با زبانی ساده، علمی و اقناعکننده برای افکار عمومی تبیین کنند.
وی با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در فصل تابستان، از همه مشترکان خواست با رعایت اصول مدیریت مصرف، صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری کنند و افزود: با افزایش استفاده از وسایل سرمایشی، مصرف برق نیز به اوج میرسد و امیدواریم با همراهی مردم استان، تابستان امسال با کمترین چالش در تأمین برق سپری شود.
مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق فارس در ادامه با دعوت از مردم و اصحاب رسانه برای پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی»، گفت: تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، نصب سایبان روی کولرها، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف، خاموش کردن لامپهای اضافی و بهرهگیری از نور طبیعی، از جمله راهکارهای ساده اما مؤثر برای کاهش مصرف برق و کمک به پایداری شبکه است.
اسکندری تأکید کرد: پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» با هدف کاهش ناترازی میان تولید و تقاضای برق در سراسر کشور اجرا شده است و مشارکت مردم در این پویش میتواند نقش مهمی در تأمین برق پایدار برای همه مشترکان در روزهای گرم سال داشته باشد.