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یک توله پلنگ در کهگیلویه و بویراحمد تلف شد

یک توله پلنگ در کهگیلویه و بویراحمد تلف شد
کد خبر : 1805078
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مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد گفت: یک توله پلنگ در کانال آب نیروگاه برق شهر سی‌سخت از توابع این استان تلف شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد روز شنبه به نقل از عبدال دیانتی‌نسب در تشریح این خبر افزود: در نخستین روز تیرماه، گزارش مردمی مبنی بر مشاهده لاشه یک پلنگ نابالغ در کانال آب نیروگاه برق واقع در محدوده بندان شهر سی‌سخت مرکز شهرستان دنا به یگان حفاظت محیط زیست استان اطلاع‌رسانی شد که بلافاصله تیم یگان حفاظت به محل اعزام شد. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در بازدید میدانی تیم اعزامی به محل مشخص شد که این توله پلنگ نر با سن تقریبی یک سال است که بر اثر سقوط در کانال آب وعدم امکان خروج، دچار خفگی شده و جان خود را از دست داده است. 

دیانتی‌نسب با اشاره به نتایج بررسی‌های دامپزشکی بر روی لاشه، افزود: با توجه به میزان تجزیه پیشرفته بافت‌ها و متلاشی شدن شدید، کارشناسان اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تخمین زده‌اند که این توله پلنگ چندین روز و احتمالاً یک هفته در این کانال گرفتار شده است. 

مدیر کل خفاظت محیط زیست استان افزود: به علت فساد کامل بافت‌ها بیولوژیکی، امکان هرگونه نمونه‌برداری برای ذخیره‌سازی در بانک ژن و انجام بررسی‌های تکمیلی وجود نداشت که این خود یک ضایعه بزرگ علمی و ژنتیکی محسوب می‌شود. 

دیانتی‌نسب با انتقاد از وضعیت موجود، کانال آب این نیروگاه عنوان کرد: نکته نگران کننده و هشداردهنده برای محیط زیست آن است که این کانال آب نیروگاه عملاً به یک قتلگاه برای حیات وحش ارزشمند منطقه تبدیل شده است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به سابقه تلف شدن چندین گونه از حیات‌وحش در این کانال (افتادن و خفه شدن در آب) گفت: متاسفانه در سنوات گذشته به همین شکل تاکنون شاهد افتادن و خفته شدن حیات‌وحش در آب کانال این نیروگاه بوده‌ایم و اگر اقدامات فوری و پیشگیرانه توسط متولیان امر (نیروگاه) انجام نشود، از طریق مراجع قانونی و قضایی اقدام خواهیم نمود. 

وی با تاکید بر ضرورت ایمن‌سازی هرچه سریعتر کانال‌ها و استخرهای آب صنعتی در مجاورت زیستگاه‌های طبیعی، بر لزوم اصلاح ساختارهای آبی در مناطق حیات وحش تاکید داشت.

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