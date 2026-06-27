خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشاورزان گیلانی مراقب بلاست در مزارع برنج باشند

کشاورزان گیلانی مراقب بلاست در مزارع برنج باشند
کد خبر : 1805030
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، از کشاورزان خواست مراقب بیماری بلاست برنج باشند و مبارزه شیمیایی برای کنترل این آفت را به موقع انجام دهند.

به گزارش ایلنا از رشت، صالح  محمدی با تاکید بر اینکه کشاورزان باید مراقب بیماری بلاست در مزارع برنج باشند گفت: مبارزه شیمیایی برای کنترل به موقع و مناسب این بیماری با نظر کارشناسان و مراکز جهاد کشاورزی و گیاه‌پزشکی الزامی است.

وی با اشاره به بارش‌های پراکنده و افزایش رطوبت هوا و ایجاد شرایط مناسب برای شیوع بیماری بلاست برنج، گفت: کشاورزان باید مزارع خود را به دقت پایش کرده و در صورت مشاهده نخستین علایم بیماری، نسبت به مبارزه شیمیایی با سموم مناسب و توصیه شده اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی، علائم بیماری بلاست برنج را شامل ظهور لکه‌های دوکی شکل بر روی برگ دانست که مرکز لکه‌ها معمولا خاکستری و حاشیه آن قهوه‌ای یا قرمز است.

صالح محمدی افزود: در ارقام حساس، لکه‌ها در شرایط مرطوب به سرعت بزرگ شده و گاهی ممکن است چند لکه به هم متصل و موجب سوختگی و پژمردگی برگ‌ها شود و درصورت گسترش بیماری، تمام برگ از نوک تا پایین خشک می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه خسارت بیماری بلاست در مرحله خوشه قابل توجه است، گفت: شدیدترین مرحله خسارت زمانی است که ناحیه گره یا گردن در ساقه گل دهنده برنج مورد حمله قرار گیرد و لکه‌های قهوه‌ای متمایل به خاکستری در این ناحیه ظاهر شده که به تدریج سیاه می‌شوند.

وی شکسته شدن خوشه از محل گره یا بند و پوک شدن دانه‌ها یا تشکیل دانه‌های نیمه پوک و شکسته را از علایم این مرحله از خسارت دانست و بیان کرد: در صورت وجود سابقه آلودگی در مرحله پنجه زنی و یا مشاهده اولین علایم بیماری در مرحله ظهور کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد خوشه ها، کشاورزان باید اقدام به سمپاشی پیشگیرانه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی