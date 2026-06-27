کشاورزان گیلانی مراقب بلاست در مزارع برنج باشند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، از کشاورزان خواست مراقب بیماری بلاست برنج باشند و مبارزه شیمیایی برای کنترل این آفت را به موقع انجام دهند.
به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی با تاکید بر اینکه کشاورزان باید مراقب بیماری بلاست در مزارع برنج باشند گفت: مبارزه شیمیایی برای کنترل به موقع و مناسب این بیماری با نظر کارشناسان و مراکز جهاد کشاورزی و گیاهپزشکی الزامی است.
وی با اشاره به بارشهای پراکنده و افزایش رطوبت هوا و ایجاد شرایط مناسب برای شیوع بیماری بلاست برنج، گفت: کشاورزان باید مزارع خود را به دقت پایش کرده و در صورت مشاهده نخستین علایم بیماری، نسبت به مبارزه شیمیایی با سموم مناسب و توصیه شده اقدام کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی، علائم بیماری بلاست برنج را شامل ظهور لکههای دوکی شکل بر روی برگ دانست که مرکز لکهها معمولا خاکستری و حاشیه آن قهوهای یا قرمز است.
صالح محمدی افزود: در ارقام حساس، لکهها در شرایط مرطوب به سرعت بزرگ شده و گاهی ممکن است چند لکه به هم متصل و موجب سوختگی و پژمردگی برگها شود و درصورت گسترش بیماری، تمام برگ از نوک تا پایین خشک میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه خسارت بیماری بلاست در مرحله خوشه قابل توجه است، گفت: شدیدترین مرحله خسارت زمانی است که ناحیه گره یا گردن در ساقه گل دهنده برنج مورد حمله قرار گیرد و لکههای قهوهای متمایل به خاکستری در این ناحیه ظاهر شده که به تدریج سیاه میشوند.
وی شکسته شدن خوشه از محل گره یا بند و پوک شدن دانهها یا تشکیل دانههای نیمه پوک و شکسته را از علایم این مرحله از خسارت دانست و بیان کرد: در صورت وجود سابقه آلودگی در مرحله پنجه زنی و یا مشاهده اولین علایم بیماری در مرحله ظهور کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد خوشه ها، کشاورزان باید اقدام به سمپاشی پیشگیرانه کنند.