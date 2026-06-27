کشاورزان گیلانی مراقب بلاست در مزارع برنج باشند

به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی با تاکید بر اینکه کشاورزان باید مراقب بیماری بلاست در مزارع برنج باشند گفت: مبارزه شیمیایی برای کنترل به موقع و مناسب این بیماری با نظر کارشناسان و مراکز جهاد کشاورزی و گیاه‌پزشکی الزامی است.

وی با اشاره به بارش‌های پراکنده و افزایش رطوبت هوا و ایجاد شرایط مناسب برای شیوع بیماری بلاست برنج، گفت: کشاورزان باید مزارع خود را به دقت پایش کرده و در صورت مشاهده نخستین علایم بیماری، نسبت به مبارزه شیمیایی با سموم مناسب و توصیه شده اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی، علائم بیماری بلاست برنج را شامل ظهور لکه‌های دوکی شکل بر روی برگ دانست که مرکز لکه‌ها معمولا خاکستری و حاشیه آن قهوه‌ای یا قرمز است.

صالح محمدی افزود: در ارقام حساس، لکه‌ها در شرایط مرطوب به سرعت بزرگ شده و گاهی ممکن است چند لکه به هم متصل و موجب سوختگی و پژمردگی برگ‌ها شود و درصورت گسترش بیماری، تمام برگ از نوک تا پایین خشک می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه خسارت بیماری بلاست در مرحله خوشه قابل توجه است، گفت: شدیدترین مرحله خسارت زمانی است که ناحیه گره یا گردن در ساقه گل دهنده برنج مورد حمله قرار گیرد و لکه‌های قهوه‌ای متمایل به خاکستری در این ناحیه ظاهر شده که به تدریج سیاه می‌شوند.

وی شکسته شدن خوشه از محل گره یا بند و پوک شدن دانه‌ها یا تشکیل دانه‌های نیمه پوک و شکسته را از علایم این مرحله از خسارت دانست و بیان کرد: در صورت وجود سابقه آلودگی در مرحله پنجه زنی و یا مشاهده اولین علایم بیماری در مرحله ظهور کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد خوشه ها، کشاورزان باید اقدام به سمپاشی پیشگیرانه کنند.

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