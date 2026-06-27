دستور توقف برداشت مواد معدنی از تالاب میقان صادر شد
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی از صدور دستور توقف عملیات برداشت مواد معدنی توسط شرکت املاح معدنی از تالاب میقان بوسیله اداره کل حفاظت محیط زیست این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست استان مرکزی، امیر انصاری افزود: این تصمیم قاطع به دلیل استنکاف بهرهبردار از رعایت ضوابط قانونی و آسیبهای جدی وارد شده به اکوسیستم تالاب میقان اتخاذ شده است.
وی با اشاره به عدم اجرای ضوابط و الزامات زیست محیطی از سوی شرکت املاح معدنی تصریح کرد: عدم ارائه طرح احیا و بهسازی وضعیت موجود، فقدان طرح ارزیابی و مدیریت زیستمحیطی (EMP) و ارائه نشدن برنامه عملیاتی علمی فنی و تخصصی نحوه برداشت مواد معدنی برای سال جاری و آتی، از جمله دلایل اصلی صدور این دستور بوده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی در ادامه با تأکید بر اینکه صیانت از اکوسیستمهای آبی خط قرمز این اداره کل است، افزود: علاوه بر موارد ذکر شده، اقدام خودسرانه و بدون هماهنگی این شرکت در خصوص جادهکشی جدید و عدم جمع آوری جاده های قدیمی در محدوده تالاب، تبعات منفی جبرانناپذیری بر ساختار، عملکرد و کارکرد اکولوژیک تالاب میقان بر جای گذاشته است.
انصاری با استناد به «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور» و آییننامههای اجرایی مرتبط با آن گفت: هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی در حریم تالابها منوط به رعایت دقیق ضوابط زیستمحیطی و اخذ مجوزهای لازم است؛ بنابراین تا زمانی که شرکت مذکور نسبت به اصلاح رویههای خود و اخذ تأییدیههای فنی اقدام نکند، فعالیت برداشت در این منطقه ممنوع خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیطزیست استان مرکزی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، بهطور مستمر بر نحوه فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی در بستر و حریم تالاب نظارت خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه اقدامی که منجر به آلودگی و تهدید و تخریب محیطزیست شود، بدون اغماض برخورد میشود.