دستور توقف برداشت مواد معدنی از تالاب میقان صادر شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست استان مرکزی، امیر انصاری افزود: این تصمیم قاطع به دلیل استنکاف بهره‌بردار از رعایت ضوابط قانونی و آسیب‌های جدی وارد شده به اکوسیستم تالاب میقان اتخاذ شده است.

وی با اشاره به عدم اجرای ضوابط و الزامات زیست محیطی از سوی شرکت املاح معدنی تصریح کرد: عدم ارائه طرح احیا و بهسازی وضعیت موجود، فقدان طرح ارزیابی و مدیریت زیست‌محیطی (EMP) و ارائه نشدن برنامه عملیاتی علمی فنی و تخصصی نحوه برداشت مواد معدنی برای سال جاری و آتی، از جمله دلایل اصلی صدور این دستور بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی در ادامه با تأکید بر اینکه صیانت از اکوسیستم‌های آبی خط قرمز این اداره کل است، افزود: علاوه بر موارد ذکر شده، اقدام خودسرانه و بدون هماهنگی این شرکت در خصوص جاده‌کشی جدید و عدم جمع آوری جاده های قدیمی در محدوده تالاب، تبعات منفی جبران‌ناپذیری بر ساختار، عملکرد و کارکرد اکولوژیک تالاب میقان بر جای گذاشته است.

انصاری با استناد به «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور» و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن گفت: هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی در حریم تالاب‌ها منوط به رعایت دقیق ضوابط زیست‌محیطی و اخذ مجوزهای لازم است؛ بنابراین تا زمانی که شرکت مذکور نسبت به اصلاح رویه‌های خود و اخذ تأییدیه‌های فنی اقدام نکند، فعالیت برداشت در این منطقه ممنوع خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، به‌طور مستمر بر نحوه فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی در بستر و حریم تالاب نظارت خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه اقدامی که منجر به آلودگی و تهدید و تخریب محیط‌زیست شود، بدون اغماض برخورد می‌شود.

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