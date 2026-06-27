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شهردار گرگان:

۲۱ محله شهرگرگان به‌عنوان محلات کم‌برخوردار شناسایی شده‌اند

۲۱ محله شهرگرگان به‌عنوان محلات کم‌برخوردار شناسایی شده‌اند
کد خبر : 1804948
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شهردار گرگان گفت: در سطح شهر گرگان ۱۰۹ محله وجود دارد که از این میان ۲۱ محله به‌عنوان محلات کم‌برخوردار شناسایی شده‌اند و در میان آن‌ها نیز سه محله از شرایط بسیار سخت‌تری برخوردار هستند.

به گزارش ایلنا از گلستان، مجید طاهری در آغاز نشست خبری تور رسانه‌ای دادگستری در ساختمان قرارگاه جهادی محلات اظهارکرد: در بیش از یک سال گذشته که در خدمت مدیریت شهری بوده‌ام، همکاران دستگاه قضا از نزدیک در کنار مدیریت شهری حضور داشته‌اند. فراتر از موضوعات مرتبط با مدیریت شهری و سرمایه‌گذاری، بارها اعلام کرده‌ام که دادستان گلستان و مجموعه دستگاه قضایی در حل مسائل مرتبط با جذب سرمایه‌گذار و رفع مشکلات پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری همراه و پشتیبان شهرداری بوده‌اند که جای تقدیر دارد. 

وی ادامه داد: البته آنچه در این جلسه بیشتر مورد توجه است، رسیدگی به محلات کم‌برخوردار، بافت‌های حاشیه‌ای و بافت‌های فرسوده شهری است. در یک سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و در چندین محله توفیق برگزاری میز خدمت قضایی فراهم شده است. 

وی گفت: امشب نیز یکی دیگر از این میزهای خدمت در یکی از محلات برگزار می‌شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی حضور خواهند داشت تا مسائل و مشکلات مردم از نزدیک بررسی و پیگیری شود. 

وی افزود: شهرداری به‌عنوان پیشانی مدیریت شهری همواره در این میزهای خدمت قضایی در کنار دستگاه قضایی حضور داشته و به‌عنوان یکی از بازوان اجرایی تلاش کرده است در موضوعاتی که به حوزه وظایف شهرداری مرتبط است، ادای مسئولیت کرده و در جهت حل مشکلات شهروندان گام بردارد.

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