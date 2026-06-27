به گزارش ایلنا از گلستان، مجید طاهری در آغاز نشست خبری تور رسانه‌ای دادگستری در ساختمان قرارگاه جهادی محلات اظهارکرد: در بیش از یک سال گذشته که در خدمت مدیریت شهری بوده‌ام، همکاران دستگاه قضا از نزدیک در کنار مدیریت شهری حضور داشته‌اند. فراتر از موضوعات مرتبط با مدیریت شهری و سرمایه‌گذاری، بارها اعلام کرده‌ام که دادستان گلستان و مجموعه دستگاه قضایی در حل مسائل مرتبط با جذب سرمایه‌گذار و رفع مشکلات پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری همراه و پشتیبان شهرداری بوده‌اند که جای تقدیر دارد.

وی ادامه داد: البته آنچه در این جلسه بیشتر مورد توجه است، رسیدگی به محلات کم‌برخوردار، بافت‌های حاشیه‌ای و بافت‌های فرسوده شهری است. در یک سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و در چندین محله توفیق برگزاری میز خدمت قضایی فراهم شده است.

وی گفت: امشب نیز یکی دیگر از این میزهای خدمت در یکی از محلات برگزار می‌شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی حضور خواهند داشت تا مسائل و مشکلات مردم از نزدیک بررسی و پیگیری شود.

وی افزود: شهرداری به‌عنوان پیشانی مدیریت شهری همواره در این میزهای خدمت قضایی در کنار دستگاه قضایی حضور داشته و به‌عنوان یکی از بازوان اجرایی تلاش کرده است در موضوعاتی که به حوزه وظایف شهرداری مرتبط است، ادای مسئولیت کرده و در جهت حل مشکلات شهروندان گام بردارد.

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