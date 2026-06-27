۸ مصدوم در سانحه رانندگی محور باغملک - هفتکل
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در پی برخورد دو خودروی سواری در محور باغملک - هفتکل، هشت نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی از وقوع یک سانحه رانندگی در محور باغملک - هفتکل خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۱۹:۳۵ جمعه گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه پژو پارس با رنو ال ۹۰ در محدوده دوراهی پیرموسی در محور باغملک - هفتکل به مرکز فرماندهی اورژانس اعلام شد که بلافاصله تیمهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این سانحه هشت نفر شامل سه مرد و پنج زن دچار آسیب شدند که کارشناسان اورژانس پیشبیمارستانی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در صحنه، همه مصدومان را برای تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک انتقال دادند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: گزارش تکمیلی این حادثه در ساعت ۲۱:۴۵ به ستاد مدیریت بحران دانشگاه ارائه شده است.