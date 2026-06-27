۸ مصدوم در سانحه رانندگی محور باغملک - هفتکل

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی از وقوع یک سانحه رانندگی در محور باغملک - هفتکل خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۱۹:۳۵ جمعه گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه پژو پارس با رنو ال ۹۰ در محدوده دوراهی پیرموسی در محور باغملک - هفتکل به مرکز فرماندهی اورژانس اعلام شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.