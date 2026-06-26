مدیرکل مدیریت بحران استان:
آتشسوزی انبار علوفه در قزوین پس از ۵ ساعت تلاش آتشنشانان اطفا شد
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از اطفای موفق حریق گسترده در انبار علوفه یک واحد گاوداری صنعتی در بخش مرکزی شهرستان قزوین خبر داد.
قدرتالله مهدیخانی شامگاه جمعه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی قدردانی کرد و اظهار کرد: نیروهای امدادی با استفاده از ۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین آتشنشانی، پس از حدود پنج ساعت عملیات مستمر، موفق به مهار کامل آتش و جلوگیری از سرایت آن به سایر انبارها شدند.
وی با اشاره به پراکندگی واحدهای صنعتی و کشاورزی در سطح استان افزود: بسیاری از این واحدها دارای مواد قابل اشتعال، سوختنی و خطرناک هستند که احتمال وقوع حریق را افزایش میدهد و این موضوع ضرورت تقویت واحدهای ایمنی و رعایت اصول پیشگیری در تمامی بخشها را دوچندان میکند.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: علت وقوع این آتشسوزی در دست بررسی است و پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی، نتایج آن اعلام خواهد شد.