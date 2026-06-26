قدرت‌الله مهدیخانی شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی قدردانی کرد و اظهار کرد: نیروهای امدادی با استفاده از ۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین آتش‌نشانی، پس از حدود پنج ساعت عملیات مستمر، موفق به مهار کامل آتش و جلوگیری از سرایت آن به سایر انبارها شدند.

وی با اشاره به پراکندگی واحدهای صنعتی و کشاورزی در سطح استان افزود: بسیاری از این واحدها دارای مواد قابل اشتعال، سوختنی و خطرناک هستند که احتمال وقوع حریق را افزایش می‌دهد و این موضوع ضرورت تقویت واحدهای ایمنی و رعایت اصول پیشگیری در تمامی بخش‌ها را دوچندان می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است و پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، نتایج آن اعلام خواهد شد.

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