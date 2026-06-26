آمادگی کامل نیروهای بحران شهرستان سلماس در پی بارش باران آبگرفتگی معابر
رئیس مدیریت بحران شهرستان سلماس از آمادهباش کامل نیروهای مدیریت بحران این شهرستان در پی بارش شدید باران خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی علائی روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط جوی اخیر در سلماس افزود: با توجه به بارندگیهای قابل توجه و احتمال ادامه ناپایداریهای جوی، تمامی شهرداریها، دهیاریها، اداره راهداری و حملونقل جادهای و جمعیت هلالاحمر در وضعیت آمادهباش قرار گرفته و نیروهای عملیاتی در نقاط حساس مستقر شدهاند.
وی افزود: در پی وقوع روانآبها و آبگرفتگی در برخی معابر شهری، تیمهای خدمات شهری شهرداریها بهصورت شبانهروزی در حال پاکسازی مسیرها، هدایت آبهای سطحی و رفع انسداد احتمالی کانالها و مسیلها هستند.
فرماندار سلماس ادامه داد: دهیاریهای بخشهای مختلف نیز موظف شدهاند با استفاده از امکانات محلی نسبت به پایش وضعیت روستاها، بهویژه مناطق در معرض خطر، اقدام کرده و در صورت نیاز نسبت به جابهجایی احتمالی ساکنان هماهنگی لازم را انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به نقش راهداری در شرایط فعلی گفت: نیروهای راهداری و حملونقل جادهای شهرستان در محورهای ارتباطی مستقر بوده و عملیات پاکسازی، کنترل آبگرفتگی جادهها و ایمنسازی مسیرهای مواصلاتی را در دستور کار دارند.
علائی با تأکید بر آمادگی هلالاحمر خاطرنشان کرد: تیمهای امداد و نجات این جمعیت نیز بهصورت کامل تجهیز شده و در آمادهباش هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات امدادی و اسکان اضطراری را ارائه کنند.
فرماندار سلماس با اشاره به ضرورت همکاری شهروندان گفت: از مردم انتظار میرود ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در مسیرهای آبگرفته و مناطق پرخطر خودداری کنند و هشدارهای دستگاههای اجرایی را جدی بگیرند.