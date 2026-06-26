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انحراف از جاده و واژگونی سمند در محور ارومیه به سلماس ۴ فوتی و مصدوم برجا گذاشت

انحراف از جاده و واژگونی سمند در محور ارومیه به سلماس ۴ فوتی و مصدوم برجا گذاشت
کد خبر : 1804655
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مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی گفت:بر اثر انحراف از جاده و واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور ارومیه سلماس ۲نفر مصدوم و ۲نفر فوت شدند.

به گزارش ایلنا، حمید محبوبی گفت: ساعت ۱۴:۱۰ جمعه ۵ تیر ماه ۱۴۰۵, در محور ارومیه به سلماس گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی سمند دریافت شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال‌احمر ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی ادامه داد: این حادثه ۲ فوتی و ۲ مصدوم داشت که فوتی ها بعد از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند و مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند. 

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