انحراف از جاده و واژگونی سمند در محور ارومیه به سلماس ۴ فوتی و مصدوم برجا گذاشت

به گزارش ایلنا، حمید محبوبی گفت: ساعت ۱۴:۱۰ جمعه ۵ تیر ماه ۱۴۰۵, در محور ارومیه به سلماس گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی سمند دریافت شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال‌احمر ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی ادامه داد: این حادثه ۲ فوتی و ۲ مصدوم داشت که فوتی ها بعد از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند و مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

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