گردوخاک مهمان استان کرمان در هفته آینده / کاهش کیفیت هوا از 7 تا 10 تیر ماه

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی استان کرمان تا پایان روز یکشنبه 7 تیر ماه، وزش باد همراه با گردوخاک پدیده غالب جوی خواهد بود. ضمن اینکه امروز جمعه 5 تیر ماه نیز در مناطق مرکزی و جنوبی استان کرمان، به ویژه ارتفاعات، در ساعات بعدازظهر با رشد ابر، رخدادهای وقوع رگبارهای پراکنده و باران وجود داشته است.

در اطلاعیه فوق به دیگر رخدادهای جوی استان بوشهر در هفته پیش روی اشاره شده و عنوان شده است: از اواخر وقت روز یکشنبه 7 تیر ماه نیز، با انتقال ریزگرد از استان‌های همجوار و کویر مرکزی کشور و همچنین وزش باد نسبتاً شدید، در نیمه شمالی، نوار شرقی و برخی مناطق جنوبی استان کرمان، خیزش گردوخاک و افزایش غلظت غبار پیش‌بینی می‌شود.

اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان در اطلاعیه خود به بازه زمانی وقوع بیشترین غلظت غبار در آسمان استان اشاره کرده و آورده است: بیشترین غلظت غبار در صبح‌ روزهای دوشنبه تا چهارشنبه از 8 تا 10 تیر ماه در مناطق شمالی و شمال‌غربی این استان خواهد بود و از این رو کاهش دید افقی، اختلال در تردد و کاهش محسوس کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

در این اطلاعیه به رخدادهای جوی ساعت بعدازظهر برخی روزهای هفته پیش رو در استان کرمان اشاره شده و در این رابطه ذکر شده است: همچنین در بازه زمانی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه 8 تا 10 تیر ماه، در ساعات بعدازظهر، برای مناطق مرکزی، جنوب‌غربی و برخی مناطق شمالی استان کرمان، رشد ابر و وقوع رگبارهای محلی باران پیش‌بینی شده است.

در اطلاعیه فوق بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در زمان وقوع رخدادهایی از قبیل گردوخاک توسط شهروندان تأکید شده و عنوان شده است: بر این اساس از شهروندان، به ویژه گروه‌های حساس، تقاضا می‌شود تا ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از ترددهای غیرضروری در سطح معابر شهرها و روستاها در زمان افزایش غلظت گردوخاک خودداری کنند.

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