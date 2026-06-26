روابطعمومی آبفای استان اعلام کرد:
افت فشار و قطعی آب در شهرهای استان بوشهر
روابطعمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: به علت تعمیرات اضطراری در خطوط انتقال آبرسانی خلیج فارس، از عصر امروز جمعه 5 تیر ماه تا صبح فردا شنبه 6 تیر ماه فشار آب شهرهای استان کاهش مییابد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به دلیل انجام تعمیرات اضطراری در خطوط انتقال آبرسانی خلیج فارس، از ساعت ۱۶ امروز جمعه 5 تیر ماه و تا ساعت ۹ صبح فردا شنبه 6 تیر ماه، تمامی شهرهای استان بوشهر به جز دیلم با کاهش فشار و قطعی آب مواجه خواهند شد.
در اطلاعیه روابطعمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر عنوان شده است: شهرهای گناوه، آبپخش، شبانکاره و بوشهر و شهرستانهای تنگستان و دشتی، دیر، کنگان و عسلویه از عصر امروز جمعه 5 تیر ماه تا صبح فردا شنبه 6 تیر ماه با کاهش فشار و قطعی آب مواجه هستند.