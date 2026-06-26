در راستای حمایت از تیم ملی فوتبال؛
ساعت آغاز به کار دستگاههای اجرایی البرز در روز شنبه با دو ساعت شناور تعیین شد
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز از شناور شدن ساعت آغاز به کار دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمهها و شهرداریهای استان در روز شنبه ششم تیرماه خبر داد و گفت که این تصمیم به منظور فراهم شدن امکان تماشای رقابت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران برای کارمندان دولت اتخاذ شده است.
به گزارش ایلنا از البرز، مهدی فراهانی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، اطهار کرد: با موافقت استاندار البرز و به منظور فراهم شدن امکان تماشای دیدار تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران مقابل مصر در رقابتهای جام جهانی برای کارکنان دولت، ساعت آغاز به کار دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریهای استان در روز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ با دو ساعت شناور و تا ساعت ۹ صبح تعیین شده است.
وی افزود: کارکنانی که از ساعت شناور استفاده میکنند، موظف هستند در پایان همان روز، ساعات کاری خود را مطابق ضوابط جبران کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز همچنین تأکید کرد: تمامی جلساتی که از پیش برای روز شنبه در بازه زمانی ساعت ۷ تا ۹ صبح برنامهریزی شدهاند، مطابق برنامه برگزار خواهند شد و اجرای ساعت شناور نباید موجب لغو یا تغییر زمان این جلسات شود.
فراهانی خاطرنشان کرد: دستگاههای عملیاتی و خدماترسان ضروری از جمله مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتشنشانی، اتفاقات آب، برق و گاز و سایر واحدهای ارائهدهنده خدمات ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس برنامه کاری مصوب به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
وی تصریح کرد: این تصمیم با هدف همراهی کارکنان دولت با شور و نشاط ملی و حمایت از تیم ملی فوتبال ایران در این رقابت مهم اتخاذ شده است.