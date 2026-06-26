به گزارش ایلنا از البرز، مهدی فراهانی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، اطهار کرد: با موافقت استاندار البرز و به منظور فراهم شدن امکان تماشای دیدار تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران مقابل مصر در رقابت‌های جام جهانی برای کارکنان دولت، ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان در روز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ با دو ساعت شناور و تا ساعت ۹ صبح تعیین شده است.

وی افزود: کارکنانی که از ساعت شناور استفاده می‌کنند، موظف هستند در پایان همان روز، ساعات کاری خود را مطابق ضوابط جبران کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز همچنین تأکید کرد: تمامی جلساتی که از پیش برای روز شنبه در بازه زمانی ساعت ۷ تا ۹ صبح برنامه‌ریزی شده‌اند، مطابق برنامه برگزار خواهند شد و اجرای ساعت شناور نباید موجب لغو یا تغییر زمان این جلسات شود.

فراهانی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های عملیاتی و خدمات‌رسان ضروری از جمله مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتش‌نشانی، اتفاقات آب، برق و گاز و سایر واحدهای ارائه‌دهنده خدمات ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس برنامه کاری مصوب به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

وی تصریح کرد: این تصمیم با هدف همراهی کارکنان دولت با شور و نشاط ملی و حمایت از تیم ملی فوتبال ایران در این رقابت مهم اتخاذ شده است.

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