به گزارش ایلنا در قزوین، بر اساس این دستور، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قزوین روز شنبه، ششم تیرماه ۱۴۰۵، فعالیت خود را از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز خواهند کرد.

محمد نوذری، استاندار قزوین، هدف از این تصمیم را حمایت معنوی از ملی‌پوشان کشور و فراهم کردن شرایط برای تماشای این دیدار مهم توسط کارکنان عنوان کرد تا بتوانند با آرامش و بدون دغدغه این مسابقه را دنبال کنند.

بر اساس اعلام استانداری، این مصوبه شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز بهداشت و درمان و واحدهای امدادی نمی‌شود و این مجموعه‌ها طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

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