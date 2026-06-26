خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با دستور استاندار قزوین؛

ادارات قزوین شنبه دیرتر باز می‌شوند/ حمایت از تیم ملی در آستانه دیدار با مصر

ادارات قزوین شنبه دیرتر باز می‌شوند/ حمایت از تیم ملی در آستانه دیدار با مصر
کد خبر : 1804618
لینک کوتاه کپی شد.

در پی برگزاری دیدار حساس تیم ملی فوتبال ایران و مصر در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، استاندار قزوین دستور تغییر ساعت آغاز به کار ادارات و نهادهای استان را صادر کرد.

به گزارش ایلنا در قزوین، بر اساس این دستور، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قزوین روز شنبه، ششم تیرماه ۱۴۰۵، فعالیت خود را از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز خواهند کرد.

محمد نوذری، استاندار قزوین، هدف از این تصمیم را حمایت معنوی از ملی‌پوشان کشور و فراهم کردن شرایط برای تماشای این دیدار مهم توسط کارکنان عنوان کرد تا بتوانند با آرامش و بدون دغدغه این مسابقه را دنبال کنند.

بر اساس اعلام استانداری، این مصوبه شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز بهداشت و درمان و واحدهای امدادی نمی‌شود و این مجموعه‌ها طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی