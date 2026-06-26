با دستور استاندار قزوین؛
ادارات قزوین شنبه دیرتر باز میشوند/ حمایت از تیم ملی در آستانه دیدار با مصر
در پی برگزاری دیدار حساس تیم ملی فوتبال ایران و مصر در چارچوب رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، استاندار قزوین دستور تغییر ساعت آغاز به کار ادارات و نهادهای استان را صادر کرد.
به گزارش ایلنا در قزوین، بر اساس این دستور، تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان قزوین روز شنبه، ششم تیرماه ۱۴۰۵، فعالیت خود را از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز خواهند کرد.
محمد نوذری، استاندار قزوین، هدف از این تصمیم را حمایت معنوی از ملیپوشان کشور و فراهم کردن شرایط برای تماشای این دیدار مهم توسط کارکنان عنوان کرد تا بتوانند با آرامش و بدون دغدغه این مسابقه را دنبال کنند.
بر اساس اعلام استانداری، این مصوبه شامل دستگاههای خدماترسان، مراکز بهداشت و درمان و واحدهای امدادی نمیشود و این مجموعهها طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.