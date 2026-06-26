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دادستان مرکز استان هرمزگان خبر داد:

بازداشت 5 متهم مرتبط با پرونده جنجالی گوشت‌های مدفون در شهرستان بندرعباس

بازداشت 5 متهم مرتبط با پرونده جنجالی گوشت‌های مدفون در شهرستان بندرعباس
کد خبر : 1804617
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دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان به دستگیری متهمان پرونده گوشت‌های مدفون اشاره کرده و گفت: 5 متهم مرتبط با پرونده جنجالی گوشت‌های مدفون شناسایی و بازداشت شدند. این پرونده به صورت ویژه در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس در حال رسیدگی است.

به گزارش ایلنا، عارف اکبری افزود: گزارش این موضوع حدود 2 هفته پیش از سوی نگهبان سایت پسماند بندرعباس به دادستانی اعلام شد. بر اساس این گزارش پس از پایان عملیات امحای گوشت‌های فاسد، تعدادی خودرو وارد محل دفن شده بودند که موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی به اقدامات قضایی انجام شده در ارتباط با پرونده فوق اشاره کرده و ادامه داد: پس از وصول گزارش مذکور، اقدامات قضایی بدون وقفه آغاز شد. در این راستا دستور استعلام مشخصات خودروهای مرتبط از پلیس راهور استان هرمزگان صادر شده و همزمان دستور توقیف خودروها و رانندگان در سامانه ثبت شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان به بازداشت‌شدگان پرونده اشاره کرده و اظهار داشت: تاکنون 5 نفر از متهمان پرونده گوشت‌های مدفون بازداشت شده‌اند. پرونده آن به صورت ویژه در شعبه اول بازپرسی دادسرای بندرعباس در حال رسیدگی است و ابعاد مختلف آن با دقت در دست بررسی قرار دارد.

اکبری تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان تا روشن شدن تمامی ابعاد پرونده گوشت‌های مدفون و برخورد قانونی با عوامل دخیل در پرونده مذکور، روند رسیدگی خود را با جدیت ادامه خواهد داد. دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در حوزه‌های سلامت و امنیت عمومی برخوردهای قاطع و قانونی خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، تعدادی از رسانه‌های محلی استان هرمزگان در بازه زمانی 2 روز گذشته اعلام کردند 70 تن گوشت فاسد پس از دفن در سایت پسماند شهرستان بندرعباس، توسط افرادی از زمین خارج شده و به برخی رستوران‌های بین‌راهی فروخته شده است. دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان نیز با انتشار اطلاعیه‌ای به این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرده است که تاکنون گزارشی مبنی بر استفاده از محموله مورد اشاره در رستوران‌ها دریافت نکرده است.

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